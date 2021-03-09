霍刚：专注研发打磨产品 综合提升企业软实力

人民网北京3月9日电 （栗翘楚）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日下午，在主题为“落实化妆品新《条例》，推动社会共治”的专场论坛上，欧诗漫生物股份有限公司研发中心总经理霍刚对于新《化妆品监督管理条例》对企业发展所起到的积极作用，表达了自己的看法。

“一方面，企业要去学习和规范自己的发展，要做出很多适应政策的动作和调整；另一方面，我觉得对于有一定基础的企业来说，这是一个很好的发展机会。”霍刚认为，新《条例》的推出，对企业在产品方面的发展具有指导性意义，并从三个方面进行阐述。

首先，新《条例》对企业整体发展的软实力提出很高的要求，同时也意味着倒逼企业提升自己在科研和管理的能力，特别是在包括产品创新、功效研究、原料开发、质量体系以及不良反应监测系统等方面，亟待进行一次整体的提升。“新《条例》的实施，从某一层面上看，也提升了化妆品行业的入门槛，这样可以给到行业里优秀的企业更大的发展空间。”

第二点，新《条例》要求产品在宣传功效方面有依据可循，霍刚表示这对于助力行业健康、良性发展，起到很重要的作用。“在化妆品行业存在这样一些企业，以概念来包装产品，继而引导市场消费，这其中不乏有‘劣币驱逐良币’的意味。”他认为，新《条例》的要求出台以后，可以使这种现象得到改观，使那些真正研究好产品、注重给到消费者更好消费体验和解决方案的企业，得到更好的发展环境。

第三点，霍刚特别提到，新《条例》当中对于产品的创新、加强中国特色植物资源研究等方面的强调，给到了中国化妆品企业充分的鼓励和支持。“欧诗漫专注化妆品及相关文化的研究和创新，紧密贴合新《条例》中的要求。”其表示，在政策的支持下，未来欧诗漫会投入更多的精力，去引领品牌和企业的健康发展。