黄先开：打造开放共赢的国家化妆品科学监管基地 

人民网北京3月9日电 （栗翘楚）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日下午，在主题为“落实化妆品新《条例》，推动社会共治”的专场论坛上，北京工商大学党委书记黄先开表示，在监管科学上要标准化，打造开放共赢的国家化妆品科学监管基地。

“我国正处于社会转型期，化妆品及其相关健康产业正向着高速化、多元化、优质化的方向发展。”黄先开在论坛现场介绍表示，随着化妆品新技术、新方法、新工具、新业态不断涌现，原有的监管思路及监管体系亟需调整以适应新形势下化妆品监管的需要。

黄先开认为，在监管科学上，我们应该吸收国际上先进的监管理念、模式。但仅仅去学习是不够的，更重要的是建设我们自己的标准。黄先开说:“目前在市场上，特别是高端的化妆品领域，绝大部分份额被国外的产品所占据。”

“世界眼光、中国标准、首都风范，我们希望能够建立一个高水平的监管科学基地。”在黄先开看来，北京工商大学2020年经国家药品监督管理局批准成为全国首批化妆品科学监管基地，目的就是以世界眼光，科学化、体系化、标准化、制度化、智能化地打造化妆品监管的标准。

社会共治是此次“新条例”的新提法也是新亮点。据黄先开介绍，化妆品监管科学研究基地作为化妆品国家级科研平台，将本着开放共赢的定位，与化妆品行业更多的机构建立广泛的合作关系。研究基地引入“外脑”资源，当前已经与北京交通大学、北京信息科技大学、黑龙江大学等高校建立了合作关系，并和日本、韩国等国外诸多科研院所及高校建立了长期合作的关系。

“社会共治就不是在发生问题后补漏，而是通过共同思想、共同研究、共同谋划，提前做好制度设计。”黄先开强调，科学、完善地建立一个多方协同的长效机制是“社会共治”的原旨大意，研究基地将以成为连接政府和企业的桥梁为目标，凝聚学科方向，汇聚人才队伍，打造学习平台，服务整个行业。