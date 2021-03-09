顾洁：打通企业良性内循环 聚焦特色在传承中创新

人民网北京3月9日电 （栗翘楚）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日下午，在主题为“落实化妆品新《条例》，推动社会共治”的专场论坛上，上海相宜本草化妆品股份有限公司法规及产品测评总监顾洁表示，新《化妆品监督管理条例》的发布为中国化妆品行业带来了机遇与挑战。

顾洁表示，很大一部分挑战来自于新《条例》例对于技术的要求。“化妆品企业大部分都是轻研发、重市场、重销售，但是新《条例》中对技术提出了高标准、高要求，这其实也是一件好事，可以推动行业未来向更健康的、更阳光的方向上发展。”顾洁认为，在政策的驱动下，对于自驱力比较好的企业来说可以形成较好的内循环，在产品的原料、配方、质量、功效下功夫，由内而外实现技术上的提升。而对于实力相对弱势的企业，还需要一个有力的外循环助其提升。“对于整个行业来说，我觉得从技术上提供了一个契机。”

关于新《条例》中提到的提升品牌建设内容，特别是其中强调对中国特色植物资源的研发，顾洁颇有感触。“相宜本草一直专注在对中国草本植物传统智慧的研发上，新《条例》让我们相信自己多年的坚持是正确的。”结合新《条例》的发布和公司的核心工作方向，顾洁表示，相宜本草会持续聚焦特色，走有中国特色的植物资源化妆品发展之路；同时还将聚焦创新，与国际上先进的产品科技进行合作，与北京工商大学等相关机构也有技术上的交流，让本草智慧在开放中传承、创新。

此外，用户也是企业创新的关注点。“随着中国化妆品的市场、化妆品行业的快速发展，我们的消费者也在快速成长，对待产品他们是理性的，对化妆品的成分、配方、功效、安全等方面非常关注。”顾洁表示，和这样一群被市场教育起来的成熟消费者进行互动时，靠的就是真正有实效的产品。

“未来我们将以药学研发的思路和角度去踏实地开创产品，希望把化妆品推到一个更加安全有效、美丽健康的层面。”顾洁说道。