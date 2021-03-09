车飙：规范+创新+功效 为消费者注入健康美丽新活力

人民网北京3月9日电 （栗翘楚）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日下午，在主题为“落实化妆品新《条例》，推动社会共治”的专场论坛上，无限极（中国）有限公司日化研发总监车飙表示，新《化妆品监督管理条例》于企业而言，是一个重要发展机会，并从三个方向进行观点分享。

车飙首先提到了规范化。“新《条例》倡导注册人和备案人制度，责任到人（即谁注册、备案，谁担责）的监管方式将对加强行业的自律性起到很好的推广促进作用。”他表示，加强行业监管，明晰企业的主体责任以及空前强大的违法惩戒力度，都将加大企业的合规意识，促进企业的规范化经营。”以规范促规模，靠规模促发展。”

第二点，车飙谈到了鼓励创新。他认为，新《条例》中明确规定了按原料的风险高低实施管理，一方面能够有力促进企业新原料的研究和创新，鼓励我国特色植物资源的开发，另一方面通过建立新原料的管理监测期以及实施目录管理，从管理的制度上保证了原料的安全性使用。“这些变化，提高了引进更多安全、有功效的原料投入化妆品开发的可能性，对于化妆品的创新提供了很好的契机。”

第三点则是注重功效。新《条例》提到要注重产品的功效，公开社会监督的监管方式，在车飙看来，这对现代化妆品企业提出较高的要求。“短期来看或会增加一些企业的研发成本、延长产品推向市长的时间；但从长远来看，给整个行业带来巨大的利好，有助于行业发展上升一个新的空间和台阶。”同时他提到，还将有助于增强民族企业的市场竞争力，推动民族品牌的长远发展，立足世界市场。

“开发产品的目的就是给消费者带来美丽、健康、快乐。”车飙表示，随着新《条例》以及相关配套文件的逐步实施，相信中国化妆品行业将走上一个新的发展里程，带给消费者更加健康、安全的产品。