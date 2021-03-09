李惠森委员：推动中医药健康产业科学发展 将年轻一代企业家纳入国家人才培养总体规划

新华网北京3月6日电（任禹西）3月4日，全国政协十三届四次会议在北京隆重召开。全国政协委员、李锦记集团董事、李锦记健康产品集团主席李惠森提交了《关于进一步推动中医药健康产业科学发展的建议》和《关于将年轻一代企业家纳入国家人才培养总体规划的建议》两份提案。

推动中医药健康产业科学发展

过去的一年中，中医药在应对新冠肺炎疫情引起的全球公共卫生危机中发挥了重要作用。为了进一步推动中医药事业的发展，李惠森提交了《关于进一步推动中医药健康产业科学发展的建议》的提案。他认为：“健康产业一头连着民生福祉，一头连着经济发展。随着社会经济的发展，国民健康意识提高，特别是疾病谱的改变、老龄化社会的到来和生活方式的转变，健康产业的重要性不言而喻。”

随着人民群众对健康需求的不断增长、市场规模的快速扩大，在加强中医药健康产业科学监管、扩大中医药文化宣传以及合理维护消费者权益等方面，尚存创新及深化空间和必要。对此，他建议从四方面推动中医药健康产业科学发展。

一是加强中医药健康产业战略规划，二是科学监管中医药健康食品，三是推动中医药文化进校园，四是落实中医药健康产业社会共治。李惠森认为，虽然国家出台了健康产业的相关规划，但随着健康产业的不断扩容与消费者市场对产品服务和质量的需求增加，以及市场主体多元化发展的趋势，有必要进一步研究制定具新时代中国特色的健康产业发展战略以优化、集聚产业资源，引领中医药健康产业创新发展。

“要明确中医药保健食品的食品属性和定位，清晰界定与其他食品、药品的区别。要以原料目录和允许保健食品声称的功能目录为抓手，鼓励企业继承传统中医养生理论，研发新功能新产品。要规范、指导企业和检验评价机构的功能声称研发和验证，落实企业主体责任，促进中医药保健食品行业的创新和发展。”李惠森还建议，要形成“以政府为主导，行业协会、企业、媒体、消费者为辅”的平台，强化事前指导，事中、事后监管，推动企业自律、产品升级、健康知识普及等，从而实现中医药健康产业社会共治。

将年轻一代企业家纳入国家人才培养总体规划

经过数十年的改革开放，“创业一代”大都已步入暮年，“创业二代”企业家开始崭露头角。但面对日益复杂的国际、国内环境，年轻一代能否顺利接班，成为合格的继承者、发扬者、改革者、创业者，将在很大程度上决定着中国家族企业的未来，也将对中国经济持续健康发展产生重要影响。

为此，李惠森提交了《关于将年轻一代企业家纳入国家人才培养总体规划的建议》的提案，这也是他连续第十四次提出关于推动中国家族企业传承的提案。

李惠森表示，面对家族企业代际更替，年轻一代面对的不只是财富传承，更多的应是对企业家精神的承接。年轻一代的教育培养不是家族企业的家事、私事，而是事关党和国家经济社会发展的大事、要事。

“年轻一代更需要社会责任、企业家精神方面的引导与培养。”李惠森认为，家族企业两代人因成长环境、生活阅历、知识结构、价值观念的差异，年轻一代与长辈之间存在代沟，不利于他们在传承过程中形成正确的价值观。为此，他建议将年轻一代企业家培养纳入国家人才培训总体规划，创建家族企业年轻一代培养基地，打造实践教育平台。扶持和规范现有专业的家族企业沟通平台，将政府支援创办的、年轻一代自发成立的社会组织，以及各类专业机构在形成共同目标的基础上，合作促进、有效协同，形成良性生态体系。

“年轻一代学历高、起点高、思想活跃，但实践经验少、承受压力大、社会责任感较弱，建议政府牵头组织开展交互式、体验型的活动，借助家族企业社团组织进行跨地区、跨代际、跨行业的分享交流，增加家族企业两代人之间的情感认同与价值观认同。”李惠森建议，政府要帮助家族企业年轻一代树立“我们大于我”的价值观，引导他们继承并发扬老一辈企业家的优良作风，致富思源、富而思进、奉献社会。

“我们还应发挥先进典型的示范作用，建立全国年轻一代非公有制经济代表人士档案库，对特别优秀的代表人士加大政治宣传力度，开展年轻一代企业家典型专访，激励更多年轻一代坚定理想信念、弘扬企业家精神。”李惠森说。