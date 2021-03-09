业界：推进党建与医院业务融合 为高质量发展注入动力

“党建引领公立医院高质量发展”专场论坛现场图。 陈晨摄

人民网北京3月9日电 （黄盛）开局之年谋发展，党建引领新征程！近日，在人民网全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛“党建引领公立医院高质量发展”专场论坛上，参会嘉宾就医院如何加强党建工作、党建如何与业务深度融合等话题展开研讨。嘉宾们纷纷表示，要加强党对医院的领导，坚决贯彻落实党委领导下的院长负责制，积极探索基层党建新路子、新经验，将党建与业务深度融合。

首都医科大学附属北京地坛医院党委书记陈航、中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）党委书记刘连新、中国医科大学附属盛京医院党委书记赵玉虹、浙江大学医学院附属第二医院党委书记王建安、哈尔滨医科大学附属第一医院党委书记赵长久、华中科技大学同济医学院附属同济医院党委副书记廖家智、浙江大学医学院附属第一医院党委常务副书记顾国煜、吉林大学第二医院党委常务副书记赵伟等嘉宾参与了论坛活动。

公立医院快速推进党建工作

2018年印发的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》（下称《意见》），对公立医院党建工作进行了全面部署。

陈航介绍说，北京地坛医院通过开展“一支部一品牌”“一科一策”等主题党日活动，把党建工作与业务工作融合，用现代管理学的思维和方法持续加强党建工作。

刘连新表示，中国科学技术大学附属第一医院坚持实行党委领导下的院长负责制，改革和完善重大事项的决策机制，科学谋划医院“十四五”发展，始终坚持党管干部、党管人才的原则，将医院党建工作写入医院的章程，明确党组织设置形式、地位作用、职责权限和党务工作的机构、经费保证等内容，围绕医院工作来融合党建和业务。

在坚持以党建引领文化建设上，赵玉虹说，中国医科大学附属盛京医院坚持党建紧密围绕中心工作，以建设国家区域医疗中心为契机，以党建促进医疗、教学、科研、预防和管理的全面提升，做到党建与业务工作同频共振。

党建与医院学科发展的的探索一直在进行。王建安在论坛上表示，从医院党委要求做，到党组织党支部书记主动想做，就是需要医院真切地探索和践行时代的命题，将党建工作和医院的“双一流”建设紧密结合起来。

“我们努力提高业务工作的决策水平，实现科学划分、有效结合。”赵伟在谈到党建工作与医院业务融合时表示，要充分发挥民主，提升决策质量，加强思想引导能力，增强组织生活规范性，发挥党员的先锋模范作用。

党建引领公立医院高质量发展

多位嘉宾表示，党建引领高质量发展本身就是医院实现高质量发展的题中之意。

赵长久表示，医院党委要主导医院规章制度的制定，推动各项医改政策的落实。在医院高质量发展方面，要积极组织学习，结合医院实际情况推动高质量发展，促进高质量发展的落地。

而医院实现高质量发展，必须加强党的领导。顾国煜向与会嘉宾说，要把党的领导写进医院章程并融入医院治理各环节，加强领导班子能力建设，不断加强政治理论学习，坚定不移落实全面从严治党的要求。同时，在党管干部、党管人才、加强新时代干部队伍建设方面，要进一步规范选人用人工作，使干部人才队伍建设更加夯实，医疗服务质量更加优质，科研创新迈入新台阶。

同济医院从四个层次对展开党建引领医院高质量发展的工作。廖家智说，从党委领导层面，医院长期坚持党委领导下的院长负责制，不断完善民主决策机制；在完善部门考核机制上，医院把考核机制转变为激励党员干部和党务部门发挥有效作用的手段；同时，加强专科党支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；重视发挥党员的先锋模范带头作用。

开局之年党建工作引领新征程

今年是“十四五”开局之年，也是医院高质量发展的关键时期。在全面建设现代化国家和现代化医院建设之间，公立医院的党建工作又该如何进行创新？

“我们党委组织征求了四次群众意见，一次是以满意度调查的形式，一次是以高质量发展的形式，一次是以人才专项的形式，还有就一次是广泛征求学科主任和有关人员意见和建议。”赵长久说，医院深入讨论实现高质量发展的途径，特别是如何结合技术变革、管理改革和服务创新，应用新技术、新方法、新手段，开展医院的高质量发展工作。

地坛医院党委则从发挥政治领导力、思想引领力、工作执行力、统筹协调力四个方面全面推进医院高质量发展，通过优化党支部设置、建立临时党支部等方式，发挥好党支部的战斗堡垒作用。此外，通过优先选派党员承担急、难、险、重任务和在抗疫一线发展党员等方式，发挥好党员的先锋模范作用。

中国科大附一院坚持人才立院、技术强院，大力实施“互联网+”改善医疗服务。刘连新说：“医院始终奔着为患者服务的理念，将吸引人才、留住人才，积极融合到科大新医学发展的过程中。”