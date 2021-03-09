我国基本养老保险参保率将提高到95%

国家发展改革委副主任胡祖才在国新办昨天举行的新闻发布会上介绍，现阶段，我国已建成世界上规模最大的社会保障体系。胡祖才表示，“十四五”要在此基础上，进一步健全多层次社会保障体系，基本养老保险参保率提高到95%，实现基本养老保险全国统筹，推进失业和工伤保险省级统筹，放宽灵活就业人员参保条件，实现社会保险法定人群全覆盖，做到“应保尽保”。

在养老育幼方面，完善“一老一小”服务体系。预计“十四五”我国将进入中度老龄化阶段，《纲要草案》回应社会关切，将积极应对人口老龄化上升为国家战略。大力发展普惠型养老服务，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，完善社区居家养老服务网络，推进公共设施适老化改造，多措并举扩大养老机构床位供给，提升服务能力和水平，护理型床位占比提高到55%。发展普惠托育服务体系，将每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数由目前的1.8个提高到4.5个，支持企事业单位和社会组织等社会力量提供普惠托育服务，鼓励幼儿园发展托幼一体化服务，提高保育保教质量和水平。

“十四五”期间，我国将推进更充分更有质量就业，不断提高居民收入。实施就业优先战略，将促进就业放在经济社会发展首要位置，扩大就业容量，完善高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业支持体系，帮扶残疾人、零就业家庭成员等困难人员就业，城镇调查失业率控制在5.5%以内。

在教育方面，坚持优先发展教育事业，发展更加公平更高质量的教育。持续改善教育基础薄弱县、农村地区办学条件，新建改扩建中小学校4000所以上，促进义务教育优质均衡发展和城乡一体化；加快补齐学前教育短板，新建改扩建2万所幼儿园，增加普惠性幼儿园学位 400万个以上，努力解决“入园难”“入园贵”问题，学前教育毛入园率提高到90%以上；巩固提升高中阶段教育普及水平，高中阶段教育毛入学率提高到92%以上。同时，分类建设一流大学和一流学科，推进部分普通本科高校向应用型转变，支持100所中西部本科高校建设，高等教育毛入学率提高到60%。（记者 李如意）