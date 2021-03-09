打游戏也会得职业病 而且这行更需要保养 

春节前，FPX电竞选手Tian在微博上发布声明称，因压力导致身体不适，决定暂离赛场。“打游戏也会受伤？”成了网友心中最大的疑惑。事实上，不仅仅是Tian，大约半年前，电竞领域“战神”级的Uzi因伤宣布退役，让人唏嘘不已。

在平均退役年龄只有24岁的职业电竞圈里，伤病是选手们无法逃避的话题。于是，队医开始出现在电竞俱乐部中，他们帮助这些电竞选手进行康复、治疗和心理疏导，以帮助他们尽可能地延长职业生涯。

选手康复的左右手

专职队医与健康机构

中午12点左右，Kaden到达了EDG电竞俱乐部。

此时，电竞选手们陆续醒来，Kaden一天的工作也随之开始：给刚刚睁眼的选手们依次进行问诊，通过问诊发现选手的身体是否存在异常；同时进行简单的体格检查，了解选手的身体机能与前一天相比有什么变化；随后，确定当天的预约治疗人数与治疗计划。问诊后一小时到晚饭前这段时间，Kaden会对预约治疗的选手进行针对性治疗……

作为EDG俱乐部的专职队医，Kaden在选手们的休赛期和备赛期主要负责医疗诊断、康复治疗，以及疾病预防的工作。在赛事期间，队医则随队为选手们提供急救、缓解疼痛、心理疏导等方面的医疗保障。

较为流动且宽松的工作环境，让作为90后的Kaden如鱼得水。

Kaden曾辞去某三甲医院康复科的工作，成为了某橄榄球省队的队医。2020年1月，Kaden看到EDG电竞俱乐部正在招募队医，他意识到电竞运动不像传统体育那样拥有较完善的队医及健康体系，这种机遇和挑战或许可以让他一展拳脚，于是他踏入了电竞俱乐部健康管理的蓝海中。

先Kaden几步踏入这片蓝海的，是史泽远和他的团队。

2018年6月开始，史泽远及其团队已经陆陆续续开始了关于电竞健康管理的工作，于同年12月创立了上海恒叶健康科技发展有限公司，专门为有需求的电竞俱乐部及赛事官方提供健康管理服务。

劳损高于白领数倍

减缓伤痛对成绩有利

打游戏也会有病痛？这是医生世家出身的Kaden在加入电竞行业之前脑海中的问题，“我以前就会觉得电竞行业就是打打游戏而已，真正来到了电竞行业才知道其实没有我想得那么简单”。

根据统计，75%的电竞选手普遍存在着不同程度的职业病。Kaden表示，年轻的选手们并不怎么在意身体方面出现了什么问题，更多是通过队医察觉才发现。

在TSG电竞俱乐部经理吕江涛看来，电竞选手的身体的确处于亚健康状态，但劳损程度与天天在电脑前打字工作的“打工人”并没有太大区别。

而作为健康管理方面的专业人士，Kaden与史泽远均表示，电竞选手的身体劳损程度为常人的数倍，并且电竞选手的年龄主要在16-22岁之间，而“打工人”的年龄多在25-45岁。

“我相信电竞选手一旦到了30-40岁还保持这种状态的话，劳损情况一定比其他职业人群严重的多。”不过他承认，由于伤痛选手不得不去医院的情况不是高发的，因为选手的劳损是积累的过程，短时间内很少有这种显性的剧烈病痛。

EDG的某位选手就在一次比赛中腱鞘炎发作，“因为那段时间我也才刚来，并没有很了解每个队员，就给他使用了针灸的方法和一些其他的医疗方法，帮他当场止痛。”Kaden 说，“可能因为伤痛感减少了，感觉他心理压力也小了很多，后来那场就赢了。”

摸着石头过河

队医仍属于“高配”

Kaden及同事会全天陪护并及时为电竞选手们提供治疗。Kaden表示，根据目前的数据可以估算，这些管理大概能够延长选手15个月左右的职业寿命，最终维护整个俱乐部平稳运行。

Kaden认为电竞队医是非常必要的，但由于资金等现实问题，电竞俱乐部的队医普及率非常低。

现阶段，每个俱乐部都配备队医显然不现实，所以一些俱乐部会选择与恒叶这样的健康管理公司合作。史泽远说，由于电竞选手的疾病更多是慢性的，因此更重要的是长期的健康管理以预防严重问题的发生，提升选手在训练生活中的状态，通过各种保养延长选手的职业寿命。

史泽远打了一个比方，在商店里的商品放久了都会积灰，这时候就需要擦擦灰，保证商品的成功出售。

TSG电竞俱乐部的经理吕江涛并不否认有队医的好处，同时许多电竞俱乐部并不是没有健康管理的意识。TSG曾与某体育学院运动康复的专家合作过，但发现传统体育的健康管理模式目前并不能完全与电竞行业相匹配，电竞的健康管理体系仍处在“摸着石头过河”的探索阶段当中……

吕江涛称，很多俱乐部曾与健康管理公司进行过合作，但对于俱乐部来说性价比不高，俱乐部首先还是要从整体运营来考虑。“有队医是锦上添花的事情，有的话当然更好，没有也正常，我们更愿意把钱花在刀刃上。”

绝大部分电竞俱乐部处于亏损状态是电竞圈内的共识。吕江涛认为电竞俱乐部的核心价值在选手上，如果想要一个队伍打得好，需要补充强有力的选手，引援一名电竞选手少则几万，多则千万；除此之外，需要保障选手们的日常开销，让选手们吃好住好，保持好的状态；有时候还需要购买比赛席位……“聘请队医的性价比投入跟其他投入相比是一个次选。选手们得的基本上都是一些隐性的疾病，慢性疾病不需要经常急诊的，所以电竞俱乐部愿意把更多的资金投入到核心运营成本中，为选手提供更好的环境……”吕江涛说。

揭秘

什么病容易“缠上”电竞选手？

史泽远曾在《职业电竞选手常见的健康问题》一文中写道 ，电竞选手会因手指和手高强度的重复运动导致腱鞘炎、手腕肿胀、疼痛；因姿势不佳、久坐少动造成颈肩腰腿的劳损，甚至造成肺塌陷……而比起手腕等方面的问题，更严重的还是腰椎与颈椎方面的问题，其中腰椎的问题占了健康问题的20%。

“虽然倡导选手们尽量避免易产生劳损的坐姿，但是选手长期已经习惯的姿势并不能在短时间内进行改变。”吕江涛说，“这个东西是有优先级的，每位选手有自己的习惯姿势，我不能硬逼着选手去调整他的坐姿，难受的姿势发挥不出选手的实力，反而得不偿失。”

除了身体各部位的劳损外，由于长期的作息与饮食不规律导致的心血管等内科问题也困扰着电竞选手们。更需要关注的是，电竞选手有来自年龄、家庭、竞争与舆论方面的困扰。而且电竞选手与传统体育运动员不同，他们由于长时间的久坐，没有体能方面的发泄途径。

“电竞行业是个很残酷的行业，只要你在场上拿不出那种精神状态来，你可能就会被别人替代。”吕江涛表示。由于天赋上限、技术水平、无法突破瓶颈期等原因产生的竞争压力像重担压在每位选手身上。 “一个选手没有发挥好，论坛或者微博上，甚至微博私信，就会有很多人对他说一些不好听的话。比如说你怎么这么菜、怎么这么弱，你上就是一场悲剧，就类似这种各种各样的话都有。”这些舆论会打击这些年轻选手的自信，给他们带来严重的困扰，甚至影响比赛的发挥。

吕江涛表示，这种心理压力是不可避免的，“心理压力其实也算是一个筛选标准。有的人跨不过这个槛，尽管大家都给你信心和鼓励，你还是走不出来，就只能是被淘汰了。能扛下来的人才能走到高处，这个行业就是这样的。”他认为只有越纯粹的人才能在电竞这条路上走得越远。文/本报记者 张子渊 实习生 桑旦白姆 统筹/张彬