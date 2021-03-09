北京启动示范性老年友好型社区创建

支持发展社区嵌入式医养结合机构，鼓励智能健康养老产品进社区、进家庭，社区工作者中将有专人负责老龄工作……近日，市卫健委和市老龄办联合启动2021年全国示范性老年友好型社区创建工作，明确城镇和农村老年友好型社区的创建及申报标准。

市卫健委和市老龄办要求各相关部门围绕改善老年人居住环境、方便老年人日常出行、提升为老年人服务质量、扩大老年人社会参与、丰富老年人精神文化生活、提高为老服务科技化水平以及管理保障等方面内容，推进各项创建工作，按照逐级推荐、优中选优的原则，做好全国示范性老年友好型社区创建和申报。

根据全国示范性城乡老年友好型社区标准，城镇社区应定期对独居、空巢等老年人家庭用水、用电和用气等设施进行安全检查或入户排查，对老化或损坏的及时改造维修，排除安全隐患；建立社区防火和紧急救援网络，完善老年人住宅防火和紧急救援救助功能；老年人集中活动的场所附近须设置公共厕所，有条件的社区设置无障碍公共厕所，并配置紧急呼叫设备。

依据标准，示范性城乡老年友好型社区的基层医疗卫生机构，应通过家庭医生签约服务，定期为老年人提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导等健康管理服务；基层医疗卫生机构符合老年友善医疗机构相关要求，支持发展社区嵌入式医养结合机构，为失能老年人提供长期照护服务；社区养老服务设施配备包括康复辅助器具在内的老年用品，并向有需要的老年人提供专业指导。社区工作者中有专人负责老龄工作，每个社区至少配备一名以老年人服务为主的社会工作者。提高社区为老服务信息化水平，利用智慧健康养老信息平台，有效对接服务供给与需求信息，加强健康养老终端设备的适老化设计与开发，为老年人提供方便的智慧健康养老服务。鼓励智能健康养老产品进社区、进家庭，依托智慧养老平台和相关智能设备，为开展居家照护、医疗诊断、健康管理等提供远程服务及技术辅助服务。通过社区老年教育学习点等平台，帮助老年人学习电脑、智能手机等智能产品和智能技术的使用，缩小老年人群与青年人群之间的“数字鸿沟”。为使用智能技术困难的老年人在其高频活动场所保留必要的传统服务方式。