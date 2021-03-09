科技部部长王志刚：要有更精准办法应对病毒变异

3月8日，十三届全国人大四次会议开启第二场“部长通道”。科技部部长王志刚在回应科技助力疫情防控相关问题时表示，科研攻关组将重点寻找更多疫情防控科技支撑的方法、手段和技术；针对病毒变异，尽早在检测试剂、疫苗、治疗药物等方面找到更精准的办法来应对。

王志刚表示，针对疫情防控的科研攻关要持续进行，各种科研活动要科学布局、持续开展。要将重大传染病防治摆在重要位置，科研队伍力量要保持，宁可备而不用、不能用而无备。王志刚介绍，回顾一年多的疫情防控经历，除了有形科研成果之外，更有宝贵经验值得总结。一是坚持新型举国体制。在新冠肺炎疫情防控中，科技界共有13个部门的4300多位科研人员、386个科研团队参与科研攻关。二是加强基础研究与产业应用的协作。新冠病毒检测试剂和疫苗的研发实践证明，研发单位与相关企业结合越早，产品问世就越早、应用效果就越好。三是要加强与国际同行的交流合作。我国先后与30多个国家进行交流，参加了世界卫生组织10个工作组，一批科研成果得到国际同行的肯定。