国民经济和社会发展“十四五”规划纲要草案以及2021年计划报告草案已提交“两会”审查。昨天，国新办举行发布会，国家发改委相关负责人介绍深入贯彻新发展理念，确保“十四五”开好局起好步有关情况。据介绍，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》20个主要指标中有7个是民生福祉类，占比超过三分之一，为历次五年规划中最高。

国家发改委副主任胡祖才介绍，《纲要草案》共19篇、65章、192节，约7.4万字。共分为三个板块，第一板块重点阐述发展环境、指导方针和主要目标。第二板块是17个方面的战略任务和举措。第三板块是规划实施保障。

《纲要草案》设置了经济发展、创新驱动、民生福祉、绿色生态、安全保障5大类20个主要指标，既注重贯彻新发展理念，与高质量发展指标体系充分衔接，又充分体现以人民为中心的发展思想，注重使人民群众更有获得感。在设定目标值时坚持科学合理，既鼓舞人心，又切实可行，并为应对不确定性留有空间。

此外，还首次设立了安全发展专篇，对加强国家安全体系和能力建设，保障粮食、能源资源和金融安全等作出具体安排。

“五年规划既是‘国事’，也是‘家事’。”胡祖才说，《纲要草案》的20个主要指标中有7个是民生福祉类，占比超过三分之一，是历次五年规划中最高的。这些指标覆盖了就业、收入、教育、医疗、养老、托育等各民生领域，充分体现了把改善民生福祉放在更加突出重要位置。

在养老育幼方面，完善“一老一小”服务体系。胡祖才介绍，预计“十四五”我国将进入中度老龄化阶段，《纲要草案》回应社会关切，将积极应对人口老龄化上升为国家战略。提出大力发展普惠型养老服务，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，完善社区居家养老服务网络，推进公共设施适老化改造，多措并举扩大养老机构床位供给，提升服务能力和水平，护理型床位占比提高到55%。同时，发展普惠托育服务体系，将每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数由目前的1.8个提高到4.5个，支持企事业单位和社会组织等社会力量提供普惠托育服务，鼓励幼儿园发展托幼一体化服务，提高保育保教质量和水平。

我国已建成世界上规模最大的社会保障体系。胡祖才表示，“十四五”要在此基础上，进一步健全多层次社会保障体系，基本养老保险参保率提高到95%，实现基本养老保险全国统筹，推进失业和工伤保险省级统筹，放宽灵活就业人员参保条件，实现社会保险法定人群全覆盖，做到“应保尽保”。逐步提高城乡居民基础养老金标准，推进社保转移接续。

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经济增速

《政府工作报告》为今年设定了GDP增长6%以上的增速目标；“十四五”规划纲要草案则提出，GDP指标值年均增长保持在合理区间，各年度视情提出。

国家发改委副主任胡祖才解释说，《纲要草案》将GDP作为主要指标予以保留，同时将指标值设定为年均增长“保持在合理区间、各年度视情提出”，这种表述方式在五年规划史上还是首次。是从推进现代化建设的全局和整体出发，充分把握“十四五”发展趋势和内外部环境，经过慎重论证、反复比选、深入研究作出的一次调整。

胡祖才表示，GDP是衡量一国经济发展水平的核心指标，反映综合经济实力和国际竞争力。我国经济已转向高质量发展阶段，不能简单以GDP增速论英雄，更不能为了经济增长不顾质量效益和生态环境方面的后果。但实现现代化也需要合理的增长，我国仍然是世界上最大的发展中国家，发展仍然是解决一切问题的基础和关键。《纲要草案》中如失业率、能耗强度、碳排放强度等指标都是与GDP相关联的。

胡祖才说，通过多方面衔接测算，GDP增速保持在一定速度是有把握的，但考虑到这五年内外部环境仍有较大不确定性，不设定一个具体的量化增速目标，有利于更积极、主动、从容地应对各类风险挑战，增强发展的灵活性，为应对不确定性留有空间，也有利于引导各方面把工作重点放在提高发展质量和效益上。

研发经费

未来5年，中国研发经费投入将保持高速增长。

胡祖才表示，2020年我国的研发经费投入总量达到24426亿元，占GDP的比重达到2.4%，历史上最高，总量稳居世界第二。《纲要草案》把基础研究放到更加重要的位置，正文中也首次设置基础研究经费投入占研发经费投入比重的指标。

按照《纲要草案》要求，“十四五”期间，基础研究经费占比到2025年要达到8%以上，全社会研发经费投入年均增长要大于7%。“按7%年均增速来测算，到2025年，中国研发经费投入总量将达到37582亿元，比2020年增加13156亿元，研发经费投入强度也会高于‘十三五’时期实际。”胡祖才说，这是一个非常鲜明的导向，我们要更加重视基础研究。

从重点项目看，国家发展和改革委员会副主任宁吉喆表示，要加快推动国家实验室建设，要加强基础研究的建设，包括抓紧制定实施基础研究十年行动方案，重点布局一批基础学科的研究中心，要深入谋划推进“科技创新2030——重大项目”等。

城镇化率

城镇化是现代化的必由之路。胡祖才表示，“十四五”时期，中国城镇化率处在60%至70%之间，是一个较快发展的中后期，也是全面转型的关键期。目前仍有2亿多农业转移人口没有在城市落户，部分已经落户的还存在市民化质量不高问题，推进农业转移人口市民化仍是新型城镇化的首要任务。要坚持存量优先、带动增量，统筹推进户籍制度改革和基本公共服务全覆盖，加快促进农业转移人口全面融入城市。

一方面继续降低落户门槛，实现“愿落尽落”。放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制，试行以经常居住地登记户口制度，推动稳定就业居住的农业转移人口有序落户。另一方面，推动常住人口均等享有城镇基本公共服务，实现“一视同仁、应有尽有”。同时要健全农业转移人口市民化机制，推动“人地钱挂钩”。

胡祖才还指出，超大城市要推动“瘦身健体”。他表示，这次新冠肺炎疫情暴露出了部分超大城市中心城区人口密度过高、抗风险能力不强等问题。解决这些问题，主要做好三方面工作。首先要划定并坚守城市开发边界，慎重撤县设区；其次是有序疏解非核心功能，引导过度集中的资源要素逐步有序转移，合理降低中心城区开发强度和人口密度；第三是与周边中小城市、郊区新城等联动发展，通过推进交通一体化，培育发展一批现代化都市圈。（记者 董鑫 )