让老年群体享受到数字化便利

网约车、扫码支付、网上购物、网约挂号，对于年轻人来说轻车熟路的数字生活，如今却成了很多老年人难以逾越的“数字鸿沟”。尤其是疫情之下，每个人出行必不可少的健康码，却变成很多老年人的“拦路码”。

在今年的政府工作报告中明确提出，完善传统服务保障措施，为老年人等群体提供更周全更贴心的服务。推进智能化服务要适应老年人需求，并做到不让智能工具给老年人日常生活造成障碍。

“如何帮助老年群体适应数字化、智能化时代，是值得全社会共同关注并努力解决的问题。”在今年全国两会上，全国人大代表、海尔集团总裁周云杰提出《关于让老年群体享受到数字化智慧化便利的建议》，引起许多代表委员的共鸣及舆论关注。

老年群体遭遇“数字鸿沟”

最新的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，但60岁及以上网民占比仅为11.2%。与此同时，民政部数据预测“十四五”期间全国老年人口将突破3亿，将由轻度老龄化迈入中度老龄化。

两项数据对比可以看出，科技加速发展和老龄化程度加深存在冲突，“数字鸿沟”不容忽视。

尤其是疫情期间，更多生活场景从线下转到线上，让无法熟练使用智能手机、不会上网的老年人无所适从。以医院的自助挂号机为例，虽然配备了较为清晰的使用方法指引，不少老年人仍需要志愿者协助才能完成挂号，而网上预约挂号更是少有老年人能独立操作，同样的情况还发生在安装APP和扫描二维码等实际生活中。

2020年11月24日，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，明确提出：聚焦涉及老年人的高频事项和服务场景，切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的突出困难。

“在国家政策背景下，着重研究便于中老年人使用的智慧家庭产品，降低使用门槛，对于缩减‘数字鸿沟’、积极应对人口老龄化国家战略的实施具有重要意义。”在周云杰看来，不仅要通过适老化的物联网技术，帮助老年人熟练掌握并操作数字产品，更重要的是，企业主要围绕老年群体的行为习惯和特点，构建契合用户需求的场景，这才是解决问题的关键。

加快适老化革新

当前，智慧家庭解决适老化问题已经成为共识。一些企业已经开始寻求创新。据了解，截至目前，海尔智慧家庭围绕用户需求已经细分出3万多个场景，其中也基本覆盖老年人衣食住娱行各方面康养需求。例如，只需语音就能完成电视开关机、换台等操作；带有智慧屏的冰箱，可以提供专属健康食谱以及采购食材；智慧卧室可以帮助老人入眠、提供风险预警；升降式马桶解决老年人下蹲和站立存在的风险等，这些解决方案从老年群体生活的场景出发，通过适老化设计，让老年人充分享受智慧家庭带来的便利。

然而，由于跨品牌的智能家电之间存在“不互联、不互通”的问题，直接增加了老年人学习使用过程中的难度。

因此，周云杰在两会建议中提到，在国家政策和相关部委支持下，研究编制面向老年群体的智慧家庭场景的产品和服务标准，并形成相应的标识认证体系，对满足标准的智慧家庭适老产品和服务进行认证，加入产品推广目录。

“在高科技发展与人口老龄化进程中，如何提升老年人生活品质，让他们更有获得感、幸福感、安全感，不但关乎企业公民的社会责任，同样关乎整个社会公平正义的实现。”周云杰说，每个人都会变老，关心老年人，也是关心每个人的未来。