今明天南方雨势增强 北方升温明显东北或创今年来新高

预计，未来几天，南方地区阴雨天气仍频繁，其中，今明两天(3月9日至10日)，雨势有所增强，局地有暴雨。气温方面，本周冷空气势力较弱，北方明显回暖，东北三个省会级城市或将创下今年以来气温新高。

今明天南方雨势增强 广西贵州湖南等局地将现暴雨

昨天，南方地区仍有大范围阴雨天气，但雨势不强。监测显示，昨天08时至今天06时，江淮中部、江南中部及贵州东部、广西北部等地出现中到大雨；黑龙江西北部、北疆北部、西藏南部等地的部分地区出现小到中雪，西藏西南部局地大雪。

今天，江淮、黄淮、江南东部一带雨水暂歇，但广西、湖南等地部分地区降水将会明显加强。中央气象台预计，黑龙江东部、西藏东部、西北地区中东部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，青海东部局地暴雪(10～12毫米)。湖南南部、西南地区东南部、华南西部等地部分地区有中到大雨，其中，广西北部等地局地有暴雨(50～60毫米)。

明天，降水范围再度扩大并向北扩展，华北南部至华南一带都将有降水出现。预计，内蒙古中部、西藏东部和南部、甘肃东部、宁夏南部、陕西北部、河北北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。江南北部和西部、西南地区东南部、广西中北部等地部分地区有中到大雨，其中，广西东北部等地局地有暴雨(50～65毫米)。

未来几天，南方阴雨天气仍较频繁，其中今明两天雨势将短暂增强，城市中，长沙、贵阳、南宁在本周六前都是阴雨绵绵，需注意防范持续阴雨天气对农业、交通等方面的不利影响。

北方持续回暖 东北三个省会级城市将齐创今年来气温新高

本周，影响我国的冷空气较弱，升温将是天气舞台的“主旋律”。其中，北方地区升温更显著，部分地区气温普遍比常年同期明显偏高4~8℃，但昼夜温差较大，普遍在10℃以上，部分地区超15℃，公众早晚时段外出需注意保暖。

预计，今明两天，东北、华北、黄淮等地气温将有所回升，最高气温10℃线将北抬至内蒙古东部、吉林北部一带，明天哈尔滨、长春、沈阳最高气温分别将会回升到7℃、11℃、15℃，纷纷刷新今年以来新高。

受频繁阴雨天气影响，南方地区升温较缓慢。预计今天，江南等地最高气温将升至15℃上下，气温比常年同期小幅偏高，华南地区最高气温则普遍升至25℃左右。

总体来看，升温的天气格局将持续到本周末，后期还将有冷空气南下，正值冬春交替时节，气温起伏波动较大，提醒公众需根据天气变化及时调整着装，适当“春捂”，谨防着凉感冒。