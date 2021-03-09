商务部部长王文涛：鼓励服务“下沉”，扩大农村消费

3月8日，十三届全国人大四次会议第二次全体会议结束后，“部长通道”在人民大会堂再次开启。商务部部长王文涛在接受采访时表示，随着我国对新冠肺炎疫情控制持续向好，经济复苏持续向好，加上一系列援企纾困政策持续发力，今年的消费应将迎来恢复性快速增长。他还提到，推动农村消费将是今年商务工作中的一项重要内容。

受到新冠肺炎疫情冲击，2020年我国社会消费品零售总额为39.2万亿元，下降了3.9％。今年的政府工作报告中提出，要稳定和扩大消费。在提振消费、推动形成强大国内市场方面，我国将采取哪些举措？

王文涛表示，首先是传统消费要升级。传统消费“四大金刚”即家电、家居、餐饮、汽车，占到社会消费品零售总额的1/4，潜力依旧很大。以家电为例，节能降耗、绿色环保家电拥有广阔市场。特别是随着农村地区水电设施条件改善，农村家电消费潜力巨大。

王文涛指出，新冠肺炎疫情发生后，涌现出许多新兴消费。2020年网上消费的增速达到14.8％。数字经济时代，要通过数字化、智能化改造及跨界融合，鼓励和培育新型消费。他还表示，将通过创建国际消费中心城市、改造步行街、打造特色商圈、建设15分钟便民生活圈等方式，使消费平台得到创新升级，方便百姓生活。今年我国还将举办第四届进博会、第一届消博会。

王文涛还特别指出，农村消费是个大市场，乡镇和村两级加起来占到整个消费的38％。今年的一项重要工作就是要推动农村消费。目前农村消费面临诸多短板、痛点和堵点，要改善消费环境，尤其要健全消费网络。下一步，将在推动农村消费方面发力，如在乡镇建立商贸中心，做到电商全覆盖、流通在有条件的地方尽可能覆盖，使老百姓买得方便、买得放心、买得安全。通过出台相关政策，运用市场化方式，鼓励和引导商贸流通企业下沉服务农村，扩大农村消费。（记者 韩超）