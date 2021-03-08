钟黎蕴华：专利权期限补偿制度可更好鼓励创新

珐博进（中国）总经理钟黎蕴华。受访者供图

人民网北京3月8日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日上午，在主题为“药品专利期限补偿制度 助推创新药发展”专场论坛上，珐博进（中国）总经理钟黎蕴华表示，药品专利权期限补偿制度有利于推动医药产业创新发展，更好地保障早期创新药研发企业的相关利益。

钟黎蕴华表示，随着中国对医药创新支持力度的不断加大，关于专利补偿制度的好消息也一直传来。新修改的《专利法》将于今年６月１起开始实施，新《专利法》及相关实施细则中也新增了关于药品专利权期限补偿制度。这对国内创新医药企业来说，是极大的鼓舞。

钟黎蕴华认为，该举措既是对中国生物医药产业结构性的升级优化，也是对中国生物医药企业参与全球竞争的支持。