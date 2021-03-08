史录文：从六个方面推动健康产业高质量发展

北京大学医药学院医药学管理与临床药学系教授、博导，北京大学医药管理国际研究中心主任史录文。受访者供图

人民网北京3月8日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日上午，在主题为“药品专利期限补偿制度 助推创新药发展”的专场论坛上，北京大学医药学院医药学管理与临床药学系博导、北京大学医药管理国际研究中心主任史录文教授表示，加速推动我国从制药大国迈向制药强国，要激发广大创新人才能动性，从政、产、学、研、用、精六个方面，实现健康产业在大健康理念、创新引领下的高质量发展。

史录文表示，药品专利权期限补偿机制的深意，可以从眼下和长远两个角度分析。

从眼下来说，我国生物医药领域包括生物技术产业与医药产业，涵盖研发、制造等。药品专利权期限补偿机制是我国通过不断实践的政策推进，结合我国实际现状做出的安排。

从长远来说，我国正在处于从制药大国迈向制药强国的转型时期。我国原来是一个仿制药大国，制药产业、企业容量很大，但独有的创新性较少。如果不能激发广大创新人才的能动性，创新是很难实现的。因此，既要兼顾眼下健康产品可及性，更要考虑未来健康产品可及性，两者之间要相得益彰，才能够让医药像其他创新性技术一样快速发展。

“生物医药的发展、健康产品的提升，有利于维护社会生活秩序和正常经济发展等。”史录文认为，构建新的机制与体制，健康产品扮演着我国可持续发展、快速推进的重要角色，应该站在更高点推进相关工作。基于以上，药品专利权期限补偿机制是一个很好的解决方法。