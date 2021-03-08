李明德：药品专利权期限补偿制度将助推我国药品创新

中国社科院研究分院博士生导师、国家知识产权局专家咨询委员会委员李明德。受访者供图

人民网北京3月8日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日上午，在主题为“药品专利期限补偿制度 助推创新药发展”的专场论坛上，中国社科院研究分院博士生导师、国家知识产权局专家咨询委员会委员李明德提出，专利制度在医药产品、财产权性质的保护方面发挥着重要作用。新《专利法》药品专利权期限补偿制度，重点体现在加强对专利权人合法权益保护、促进专利实施和运用、完善专利授权制度三方面，将促进我国药品的不断创新。

“药品关系到每个人的健康，但任何一个药品的产生，都需要技术创新。”李明德认为，对于该类创新成果，从《专利法》角度，创新者申请并且获得专利，是把创新成果固定为一种财产权。这种财产权可以市场交易，企业可以运用新的技术方案制造、销售专利药品，许可他人进行生产、销售、出口、进口专利药品。专利制度对于医药产品、财产权性质的保护，起着非常重要的作用。

李德明认为，2020年我国再次修订的《专利法》明确，为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关专利，国家专利行政部门应专利权人的请求给予专利权限期补偿，补偿期限不超过5年。

“我国对药品创新的保护，无论是从认识角度还是从制度发展角度，都需要一个过程。”李明德说。