刘春田：新《专利法》体现了创新驱动发展

中国人民大学知识产权学院院长、中国法学会知识产权法学研究会会长刘春田。受访者供图

人民网北京3月8日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日上午，在主题为“药品专利期限补偿制度 助推创新药发展”的专场论坛上，中国人民大学知识产权学院院长、中国法学会知识产权法学研究会会长刘春田表示，新修改的《中华人民共和国专利法》（2020修正）是推动我国经济高质量发展的重要措施，体现出我国深入实施创新驱动发展战略。

刘春田认为，国家创新驱动发展主要反映在产业发展上，具体表现在以下几方面：

一是重视新药研发及产业自身发展。通过完善法律制度，激发产业结构变革，使产业结构从重生产转向重民生，促使经济发展带动群众生活质量提升。

二是进一步加快国家现代化发展。健康、教育、养老是现代化社会发展的核心，通过完善法律进一步保障群众在这些方面的权益，将对我国可持续发展发挥重要作用。

刘春田表示，在知识产权方面，《专利法》《著作权法》的修正，体现出了我国通过完善法律，为经济高质量发展提供重要法律保障。