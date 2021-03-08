雷丽：肝癌不等于绝症，肿瘤防治要早筛早诊

人民网北京3月8日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月5日下午，在主题为“关爱职工健康 关注肿瘤早筛”专场论坛上，泛生子健康联合创始人雷丽表示，职工健康问题涉及非常庞大的人群，其中癌症的早期筛查亟需引起重视。

泛生子健康联合创始人 雷丽（陈晨 摄）

“肝癌不等于绝症，早期肝癌的五年生存率甚至可以高达90%。”雷丽指出，不得不承认，肝癌防治在我国依然任重道远。我国7000万乙肝病毒携带者，700万肝硬化患者，他们都是肝癌的高危人群。

“泛生子在做的，就是通过最新的肝癌早筛原研技术，帮助这些高危人群在早期发现肝癌，这样不仅能够提升肝癌的五年生存率，降低肝癌的治疗难度，还能大幅度减少患者治疗的费用，有效提高国人的生活质量。” 雷丽介绍，根据国际标准，肝癌早期是指发现3cm以下还没有远处转移的肝癌，肿瘤只有一个樱桃甚至蓝莓大小，通过微波消融，以及外科手术五年生存率可高达80%-90%。最近一个早期发现的案例，由泛生子同国家癌症中心合作的「肝癌早筛综合防控项 目」筛出，泛生子于去年12月23日出具阳性报告，患者25 日到医院检查，28日进行手术，12月30日就出院了。和家人一起共度元旦新年。这位患者只有47 岁，他会和他的家人在一起很长很长的时间。对他个人，他的家庭，他所在的企业、社区，和国家来说，这才是早期筛查最大的意义。

雷丽介绍，基于国际领先的液体活检检测方式，泛生子联合国家癌症中心自主研发的肝癌早筛检测技术HCCscreenTM在去年9月获得美国FDA突破性医疗器械认证，也是唯一获得此项认证的国内体外诊断企业；液体活检肝癌早筛研究成果也被纳入了《中国抗癌协会原发性肝癌患者指南》，并明确提出这项技术用于肝癌早筛的灵敏度和特异性均优于传统的甲胎蛋白检测。

“由于我们采用的是血液样本，无论是技术积累或是应用推广，都非常利于向其他癌种早筛拓展，因此除了肝癌，我们还在肺癌、消化道肿瘤上持续研发，泛生子也成为目前唯一一家参与肝癌、肺癌、消化道三大癌种国家级早筛研发项目的公司，也是目前为数不多的积极开展前瞻性真实世界研究的早筛公司。”

雷丽表示，在国家早诊早治政策的持续引导下，伴随国民健康意识的提升，我们也看到液体活检的广阔应用场景。泛生子的肝癌早筛产品目前已经在政府综合防控项目、医院市场、及爱康这样国内领先体检机构中积极推广使用。而未来，随着大家了解到癌症早筛的意义和便捷性，早筛市场渗透率将逐步增加，帮助更多的国人。

同时，雷丽还强调，做好癌症科普也是一项非常重要的工作。“泛生子携手我们的重要合作伙伴爱康集团，积极推广体检的重要性，在身体亮红灯之前，帮大家找到这些隐匿的、无症状的疾病，只有在可治愈的黄金时期及时得到治疗，患者的生存率和生存质量才有可能得到保障。”

“未来围绕肝癌早筛，我们将进一步携手爱康，广泛为我们的职场人群提供高价值的科学防癌知识和优质的癌症筛查服务。”雷丽说。