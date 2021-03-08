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青岛啤酒业绩快报：2020年扣非净利润增34.79%

2021年03月08日16:36 来源：人民网

3月5日，青岛啤酒发布2020年度业绩快报公告。2020年青岛啤酒累计实现产品销量782.3万千升，实现营业收入人民币277.6亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币22亿元。2020年，青岛啤酒利润增幅亮眼，归属于上市公司股东的净利润增18.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅高达34.79%。

公告称，青岛啤酒公司充分发挥品牌和品质优势，多措并举积极开拓国内产品市场，加快听装酒和精酿产品等高附加值产品的发展，不断推进创新驱动和产品结构优化升级，实现了利润的逆势增长。

据悉，2020年7月，青啤推出了“百年之旅”“琥珀拉格”等系列艺术酿造新品，进一步刷新品质消费体验。作为北京2022年冬奥会官方赞助商，2020年12月，青岛啤酒推出“北京2022年冬奥会冰雪罐”系列产品，把15项冰上运动“搬”上产品。在新品不断发布的过程中，青啤认识到未来竞争不只是产品的竞争，更是消费场景的竞争。

(责编：王连香、杨迪)



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