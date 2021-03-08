汪旻梁：加强药品知识产权保护

国家知识产权局条法司条法一处处长汪旻梁发言。王钰迪摄

人民网北京3月8日电（黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日上午，在主题为“药品专利期限补偿制度 助推创新药发展”的专场论坛上，国家知识产权局条法司条法一处处长汪旻梁表示，要加强药品知识产权保护，激励医药产业创新积极性，满足人民群众医疗健康需求，为推进知识产权强国和健康中国建设提供法律保障。

汪旻梁介绍，国家知识产权局配合立法机关，从提高侵权违法成本、完善举证责任、完善专利行政保护、加强药品知识产权保护、建立药品专利期限补偿制度等方面，对《专利法》进行了修改。与此同时，为更好地应对疫情防控，回应创新主体放宽不丧失新颖性例外规定的需求，在不丧失新颖性例外的适用情形中增加了“在国家出现紧急状态或者非常情形时，为公共利益目的首次公开”的规定。

“作为《专利法》的配套法规，国家知识产权局于2015年启动了《专利法实施细则》的修改调研论证工作，形成《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》，并于2020年11月27日至2021年1月11日向社会公开征求意见。征求意见稿对药品专利期限补偿制度作出细化规定。”汪旻梁表示，后续国家知识产权局将积极配合有关部门，加快推进《专利法实施细则》的修改，支持包括医药企业在内的创新主体高质量发展，更好满足群众医疗健康需求，为推进健康中国建设提供法律保障。

“当前我国正在由制药大国向制药强国迈进，在修改法律时需要考虑创新药企、仿制药企和社会公众利益之间的平衡。”汪旻梁表示，既要充分激发医药企业新药研发的积极性，保证有药可用，也要促进仿制药的发展，让老百姓能够以支付得起的价格获得药品，提高药品可及性，保障公众健康。

汪旻梁表示，我国专利制度在建立之初就体现了保护创新与维护公共利益的平衡。需要通过综合施策，使新药研发企业能够回收研发成本，获得相应的投资回报，开展后续新药研发。同时，促进仿制药企业向新药研发转型升级，形成良性循环，促进医药行业的总体发展。