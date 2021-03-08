张清奎：加强知识产权保护 鼓励创新和推广应用缺一不可

中国药学会医药知识产权研究专业委员会名誉主委、国家知识产权局医药生物发明审查部原部长张清奎发言。王钰迪摄

人民网北京3月8日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日上午，在主题为“药品专利期限补偿制度 助推创新药发展”专场论坛上，中国药学会医药知识产权研究专业委员会名誉主委、国家知识产权局医药生物发明审查部原部长张清奎提出，既要进一步加强知识产权保护鼓励医药创新，也要推动专利的转化和应用，两者缺一不可。

2020年10月17日通过的第四次修改的《专利法》，将于2021年6月1日起实施。张清奎认为，深化我国药品监管体系改革，需要立足国情，充分考虑我国药品监管现状、医药产业特点、法律体系及社会制度等多个因素。推动实施新《专利法》的同时，还需要有相应的配套政策。“医药行业对专利保护的依赖性相对较强，而且在医药研发、定价、流通、医保等各个环节都需要有相应的政策支撑。相关部门机构要通盘考虑，统一协调，同步实施，及时做好配套政策的同步与完善，打通整个环节。只有这样，鼓励创新才能落到实处。”

新《专利法》新增了关于药品专利链接制度,并首次在立法层面提出了新药专利权期限补偿制度。张清奎表示，在《专利法》中引入药品专利链接制度符合当前我国医药行业发展的实际，能够有效激励中国本土制药行业的发展，提高国内新药的可及性。然而，在平衡创新药企业和仿制药企业权益方面，还需要及时改变基本观念和理念，制定药品专利纠纷早期解决机制，进一步完善后续政策落地的实施手段。另外，对纠纷解决过程中可能产生的问题还需要进一步探讨和规定。

“此次《专利法》修改有两个特点，一是鼓励创新，二是鼓励推广应用。对于医药领域来说，鼓励创新对应新药研发，推广应用对应仿制药，两者相辅相成，缺一不可。”张清奎认为，一方面要保障药物创新能得到延续，持续提高医药研发动力；另一方面也要兼顾患者用药负担，保障老百姓的利益。