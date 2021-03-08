家长可从三方面帮助孩子树立信心

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我的孩子目前已经是四年级的学生，但是在学习上总是存在拖延的情况，而且对于学习知识方面，孩子的依赖性很大，很多时候都是依赖家长去帮助，不愿自己动脑筋思考，总感觉孩子对于学习没有什么信心，尤其是在假期期间，孩子更是没有计划、节制，道理也都讲了很多，效果却不明显。如何才能够让孩子在学习上有计划、主动地去学习，建立自信呢？

专家观点

北京第二实验小学平谷分校班主任李婧表示：家庭是孩子成长的最好港湾，关注家庭教育中的新问题和新变化，家庭教育才能收获最好的果实。家庭教育要如何开展才能更加精彩、有效，这就需要我们以更多的耐心、更多的用心去思考、实践。家长可以从三个方面来教育孩子，帮助孩子树立信心，让其养成更好的习惯。

一方面，协商计划，打牢基础。“孩子的教育不应仅仅停留在课堂的40分钟，课堂上即使老师的讲解再精彩，也需要在课下对所学进行巩固。因此，家长可以在与孩子充分沟通后，共同制定适合孩子，又不让孩子感觉有压迫感的学习计划”。李婧举例说，比如：每天完成课堂所学的任务后，课后将时间进行分配，语数英三科各20-30分钟的课后巩固时间，语文针对基础字、词、句、段、阅读、写作等方面进行梳理与练习，语文巩固时间配比可以将一周时间分配出6天，每3天进行一次循环，即字词占用一天，句段和阅读占用一天，写作提升占用一天等。

值得注意的是，要注意每周提前将下一周的学习内容列出清单，这样的计划不仅不会让孩子在题海中苦苦挣扎，还会让孩子对于每天要学习的内容有更好的规划，避免混乱毫无计划的看书复习，从而培养出学生规律作息、计划学习的好习惯。

第二方面，要积极参与，亲身实践。在家中，家长还可以结合学校的一些实践活动，来培养孩子“三动”能力，即动手、动脑、动口的能力。如：积极参与学校组织的朗读比赛，疫情手抄报、绘画作品评比、科学小发明评比、科学实践活动、种植实践活动、“美食共分享”实践活动等。孩子在参与这些活动的过程中必然要经历网络搜集资料、亲自动手操作、言语表达展示等环节，通过参加这样的活动可以让孩子的能力得到提升，同时也能克服孩子胆小的问题。

第三方面，坚持劳动，德育双修。鼓励孩子做家务可谓“一箭双雕”，既能培养孩子良好的习惯，又可以减轻家长。因此，洗碗、晾衣服、拖地，这些都成了孩子日常的“放松”项目。而自己种植水培植物的实践活动也能逐渐培养孩子的责任感。国外有过一个调研，习惯做家务的孩子未来成功的机会大好几倍，因为从小能培养他们的责任感和参与感。

“有一句名言：积极的人在每一次忧患中都看到一个机会。家庭教育更是如此，我们要善于抓住每一次机会，从孩子出发，从孩子的心理健康考虑，让孩子得到更好的、有利于孩子身心发展的教育，这才是家庭教育的最终目标”。李婧说。（记者 林艳）