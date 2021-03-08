北京上半年小客车指标申请今日截止

北京上半年小客车指标配置申请将于3月8日截止。北京青年报记者从北京小客车指标办获悉，申请人可于每年1月1日至3月8日、8月1日至10月8日两个申报期间内填报小客车配置指标申请。1月1日至3月8日期间内提交的申请，可于当年的4月9日9：00起，在系统登录后进入用户中心，在配置指标功能区点击“我的个人申请”，在申请表页面查看审核结果。

小客车指标办表示，为落实《北京市小客车数量调控暂行规定》，本市有关部门将对小客车配置指标申请人（个人和家庭申请人）填报的身份信息、证件信息、社保和个税缴纳情况等进行严格审核。需要注意的是，申请人应当确保其身份证或者居住证、工作居住证、护照、驾驶证等证件，在本市有关部门审核期间均处于有效状态，以便通过审核。

其中，对于“持本市居住证并且近五年连续在本市缴纳社会保险费和个人所得税”的申请人，若提交申请是在1月1日至3月8日期间，在审核社保费缴纳信息时，审核当年2月开始往前推算60个月连续向本市社保部门缴纳社会保险费，不能断月（如有断月，补缴后有效）；在审核个税缴纳信息时，审核申请年上一年开始往前推算连续五年，每年在京缴纳个人所得税， 纳税额大于零，可以断月，不能断年，以税款入库日期为准（如有断年，补缴无效）。若提交申请是在8月1日至10月8日期间，在审核社保费缴纳信息时，审核当年9月开始往前推算60个月连续向本市社保部门缴纳社会保险费，不能断月（如有断月，补缴后有效）；在审核个税缴纳信息时，审核申请年上一年开始往前推算连续五年，每年在京缴纳个人所得税，纳税额大于零，可以断月，不能断年，以税款入库日期为准（如有断年，补缴无效）。

目前“申请状态”为“审核不通过”且“审核时间”是2020年11月（含）之前的申请人，不得再提出复核申请，如需继续申请指标，应当重新申请。轮候新能源指标的申请人，“轮候时间”按重新申请时间计算。目前“申请状态”为“审核不通过”且“审核时间”是2020年12月的申请人，若对审核结果有异议、且个人申请信息未发生变化、且未进行重新申请，可在2021年4月9日至23日期间提出复核申请。相关审核部门将于5月24日前反馈复核结果。未在规定时间内提出复核申请的，视为放弃复核。个人申请信息已发生变化的，如需继续申请指标，应当重新申请。（记者 刘洋）