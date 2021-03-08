文具盲盒成新宠 引导孩子别“盲”买

“买支笔、买块橡皮也要拆一拆了？”

新学期伊始，纪女士发现上五年级的儿子被文具盲盒所吸引，买了一套款式相同、图案不同的笔，“一学期肯定用不完”。记者采访发现，笔、橡皮、笔记本等各类文具盲盒，成了中小学生的新宠。不少家长担忧，这种类似博彩的消费模式，会对年纪较小的孩子产生购买成瘾、过度消费等不良影响。专家表示，收集文具盲盒要有节有度，家长要引导孩子自觉抵制诱惑。另外，不妨通过“算账”，引导学生做出理性科学的选择。

学生：出于好奇想购买

西城区新街口附近一家规模较大的连锁文具店里，各种包装精美的文具盲盒摆在一进门靠前的货架上。柯南、哈利波特、复仇者联盟等经典形象，被印在了文具盲盒的包装上，同时还印着大大小小的问号和“惊喜不断”等图案和字样，价格在5元到30元不等。其中偏贵的是一款装有各种文具的盲袋，标价20元，包装提醒里面除了有文具，还随机附赠娃娃挂件。

“中性笔、荧光笔、便签本这些日常文具，加了一个盒子，就有了神秘感。每个系列都有好几种图案，里面的文具跟包装系列对应，只是不知道是哪个图案。”店员告诉记者，文具盲盒是学生挑选的“热门”款，放学后和周末经常有学生来购买。

除了文具店，一些商场的文化用品店也卖文具盲盒。在西直门一家商场的礼品店内，3名女中学生正在盲盒区边挑选边讨论，出于对包装的喜爱和好奇，每人买了两支中性笔盲盒和一个盲袋。“包装很吸引我，就想知道里面有哪些不一样的东西。”其中一名女生告诉记者。记者询问拆出来的文具用得完吗？她摇摇头说，用不完的就送给同学，“过生日我们也喜欢互送盲盒。”

家长：文具不应是收集对象

“笔是学习工具，非常普通，就是因为笔杆的图画不同，居然成了收集对象。”纪女士说，孩子因学习需要购买的文具，她从不拒绝，但是开学刚刚一个星期，儿子已经买了七八根笔，还要继续买，一问才知道这是他收集的一种“海贼王盲盒中性笔”。每支笔的外包装完全相同，不能打开，但其中笔杆上的图案不一样，“一共有9种人物图案，孩子班上的同学也在收集，抽到重复的还会互换。”

“一块普通橡皮，包上包装，放进‘抽签筒’，价格就会翻番。”学生家长宛钰自己也是盲盒迷。她坦言，市场上的常规盲盒，购买者多为成年人，可为自己的行为负责，而购买文具盲盒的几乎都是中小学生，自控能力较弱，很容易被吸引甚至上瘾，“文具没必要搞这么多花样，孩子要买的话，我一定得帮着把关，提醒她不要盲目购买。”

专家：不妨跟孩子算笔小账

对于家长们的担心，青少年心理研究专家、清华大学心理学系学习科学实验室执行主任宋少卫表示，文具盲盒等类似产品容易诱导学生产生赌博心态，“对于孩子来说，这是非常糟糕的心理暗示。”另外，如果盲盒开出来的文具不是自己想要的，也容易造成学习用具的积压。在他看来，针对这种情况，跟孩子算算账是个不错的选择。比如给孩子出几道题，比较一下买一支自己真正需要的笔的价钱，以及盲盒抽出自己想要的笔的价钱，“通过计算引导学生做出理性科学的选择。”

京源学校小学部心理老师袁榕蔓观察到，除了迷恋文具盲盒，不少孩子对其他类型的盲盒也有浓厚兴趣。在开学第一课谈到“抵制诱惑”的话题时，不少孩子也提到自己忍不住买盲盒的问题。她认为，作为老师，要引导孩子们正确认识诱惑，从而抵制诱惑。“比如用自我对话法，让接受诱惑的我和拒绝诱惑的我进行对话，这个过程实际上是在引导孩子进行思辩，做出理性选择。”（记者 李祺瑶 牛伟坤）