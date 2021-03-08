代表委员手记：健康中国离不开检验医师队伍建设

新冠肺炎疫情让很多人认识了检验医师这个职业，一时间“核酸检测”“抗体检测”成为老百姓口中的热词。疫情暴发以来，我所在的中国医科大学附属第一医院先后派出12支医疗队奔赴武汉、绥芬河、北京、大连等地，承担了大量的检测工作。同时，作为国家医学检验临床医学研究中心，我们还在核酸试剂评价、抗体评价等方面做了大量工作。这不仅让我进一步意识到检验医学和检验医师的重要性，也感受到推进检测医师队伍建设的紧迫性。

其实，除了老百姓耳熟能详的核酸检测外，检验医师们还承担着千余项检验工作。除了出具形态学、临床微生物学等诊断性报告，还可以直接参与临床多学科会诊，答疑释惑、分析病例，让病人能够更早获得诊断和治疗。

然而，现在的检验医师更像是一名“技术工人”，他们被局限在实验室里，日常工作就是检验和报数，没有机会参与到后续的临床诊疗中去，这不仅很难为临床医生提供更多技术支持，也对我国检验医学发展造成了一定困难。

为何会形成目前这个局面？一方面，现有临床检验医师培养路径不畅通、体系不健全。2012年医学检验本科归入“医学技术”一级学科，学制由5年改为4年，从培养临床医学和检验技术复合型人才转变为以技术为主；另一方面，临床检验医师岗位设置不到位，尚没有专门针对检验医学从业人员的职业资格认定，很多医疗机构没有设置检验医师岗位，检验医师身份认同感受到很大影响。

推进检验医师队伍建设、促进检验医学发展，不仅是提升临床医疗水平和质量的必然要求，也是助力实现健康中国战略的题中应有之义。

解决检验医师队伍在人才培养和应用方面的问题，不能仅依靠某个部门，而是需要多方联动、通力合作，同时提高整个社会对检验医学及相关人才的重视程度。因此，我建议，一是设立5年制本科临床检验诊断学专业，注重培养临床知识储备和临床思维能力，并形成临床检验诊断学从5年制本科教育到硕士、博士培养的连贯机制。二是在医院检验科设置检验医师岗位。医院应按照床位数或检验技师数量设置一定比例的检验医师岗位，并作为医院绩效考评和等级评审的指标纳入考核。人力资源和社会保障部门制定完善适应检验医师队伍发展的职称评定制度标准。三是建议完善相关政策，进一步发挥检验医师作用，鼓励检验医师深入参与临床诊疗工作，参加危重患者的诊治和病案讨论；规范设置检验医学相关标准；建立多学科检验报告分析收费制度，提升检验医师获得感和职业认同感，真正发挥检验医师在全方位全周期健康服务中的重要作用。

（作者：尚红，系全国政协委员、中国工程院院士、中国医科大学附属第一医院院长）