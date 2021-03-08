心理医生怎样让自己的孩子快乐成长

佛系放手，挫折教育，定好契约……

他们各有各的方式

孩子的脸皱巴巴的，五官揉成一团。身上还裹着一层白白的、滑滑的胎脂。看起来，Ta来趟人间并不容易。

满怀喜悦地捧着这个初降人间的“小天使”，父母的心愿都很简单：希望Ta是个健康的人。

这几乎是每个家庭的孩子出生时，都在重复着的故事。

故事里的孩子渐渐长大，能走能跑、能说能闹，也“学会了”顶嘴、闭门不出或是离家出走。而彼时满足幸福的父母，此刻变得愤怒、委屈、焦虑……

健康的涵义除了身体上的，还有心理上的。为什么时间过去，孩子和父母却都变得如此痛苦？

身为心理专家，在育儿过程中也会遇到这样的难题吗？专业心理知识的加持，是否有助于养出快乐的孩子？

钱报记者以此为主题，对话浙江省立同德医院三位心理专家。

▲徐方忠：让她自由地长大，我很放心

“你的理念是要培养一个快乐的孩子吗？”听到这个问题，徐方忠就“佛系”表明了态度：“我没有给自己定培养的目标，也没怎么去设想过孩子未来要成为什么样的人。”

他是临床心理科主任，也是一位23岁女孩的父亲。

这对父女的关系挺叫人羡慕：女儿的朋友圈不上锁，还常喜欢在一家三口的群里秀美食美景。小姑娘从小学开始的好友，老爸几乎都见过。

不过，徐方忠又要“澄清”了：“她也不是什么都和我说的。人总有秘密，只要她分享自己愿意说的就好了。”父女之间既亲近，又有一条界限。女儿小时候写的日记、电脑上登录的QQ，爸爸是绝对不会动的。

最让家长抓狂的成绩嘛，也是女儿自己的事，徐方忠觉着“跟得上同学就行了”。不管是小学还是高三，培训班是没必要的：“除非是她自己感兴趣的，不然我是觉着不需要报的。”

带娃居然能如此轻松？

其秘诀在于：相信孩子。“只要孩子有了基本是非观，不因为父母太过施压而逆反，其实没什么可担心的。”

心理学的知识，让徐方忠相信得很有底气：“我们都很清楚孩子到了哪个年龄段，什么能力会发展。从很小的时候就可以让孩子一点点独立了。”

就算在最让人头疼的青春期，全家也没怎么煎熬，这也是因为父母不做女儿的对立面，孩子自然也就没什么可逆反的了。“青春期叛逆，往往是因为孩子的能力发展了，想要自主做决定。如果家长还是不放手，矛盾就出来了。”

他的女儿在读高中时，也有过略微冒险的举动：趁着假期，和两个朋友一块去日韩玩一圈。计划刚出来时，徐方忠还颇有点担心。

签证、机票、路线……三个小姑娘全自己作主搞定。等到了目的地，住进房间，汇报照片倒是被主动传了回来。

亲子关系的玄妙之处似乎就在于此：拉紧反而可能推远，放手却又能亲近。

▼刘兰英：我的挫折教育，不是主动让孩子受挫

中西医协同抑郁专科主任刘兰英自带一股让人快乐的气息：眉飞色舞，不吝露出漂亮的笑容。

即便是说着“急死了”“很担心”的回忆，刘兰英也语气轻松地带过：“天塌下来也不怕，要自信。”

如何让孩子快乐？这其中，正有她擅长的抗挫能力培养。“我们家孩子受到的是挫折教育。他现在被老师批评了也不太会难过，我都有点担心是不是之前的挫折教育太多了。”儿子小时走路被桌脚绊倒了，她不是指着桌子腿骂“坏桌角”这一派的，而是说：“这是因为你没有注意到桌角，下次要注意点，就不会摔着了。”

“做错了事受了伤，尽量学着找到原因，解决它。”儿子就这么长大，上了小学，渐渐成为一个皮实的娃。

在吴山广场，儿子和阿姨走散了，家人四处寻找时，接到了儿子在邻居家打来的电话，并不惊慌，还说着：“妈妈，我不小心把阿姨弄丢了。”

这个假期，他跟着妈妈一块做问卷调查。压岁钱抽出来一部分买小礼物，他在路上热情地发问卷，填一份便送一份礼物，毫不怕生。目前对他来说，被拒绝可不算件多糟糕的事。

不过，挫折教育可不是“打压”教育。前些日子，儿子受到了一次打击。刘兰英注意到了他的应激状态，问起他：“你会不会觉得上学会有点害怕？”得到肯定回答后，她安抚儿子：“这种感觉是要持续一段时间的，会慢慢好起来的。”

作为常年处理心理创伤的医师，刘兰英很了解创伤疗愈需要时间。这时候，逼迫孩子“勇敢”“乐观”，不如陪伴着他，一起等待好起来的时刻。

▼张滢：我和孩子是亲人、伙伴，也有契约关系

“还记得孩子刚出生的时候吗……”在接诊时，张滢常常让苦恼的父母们回忆。

这位温柔的男医生是老年四科主任，听起来不搭界，但他有过儿科工作经历，也研习过儿童心理学，还有着一双儿女。

在他看来，关于孩子幼年的回忆，常常能成为疗愈。

几年前，家里添了二宝，是个小妹妹。原本期待着新成员的大宝哥哥，却有了点不对劲。

张滢是在替大宝收拾玩具时发现的。一个橡皮小鸟，头上插满了牙签。他先前就察觉到大宝情绪异常，这次突然的暴力行为更是一个信号：妹妹的出生，或许让他焦虑了。

于是，几份相册和磁带来到了大宝面前。大宝被爸爸抱在怀里，看着照片里自己毛毛头的模样，听着爸爸说：“你和妹妹一样是从妈妈的肚子里出来的，生你的时候，爸爸妈妈非常紧张……”

大宝越靠越近，脸上也出现了笑容。就像那些回忆起孩子诞生时的父母一样，不安渐渐淡去。

这样的回忆，记录着最初的、紧密的爱意。而后，亲子的羁绊越来越深，关系也更复杂了。现在，张滢和孩子的关系有三层：“我们是亲人、伙伴，也有契约关系。”

张滢一家也会为作业头疼，契约关系正是缓和的方法。

“我就在这盯着你写，看你还会不会写错！”同一个字，孩子已经连续写错了好几次了。家人看不下去了，站在旁边。这一盯，孩子紧张得更不会写了。

一场家庭战争就要爆发，张滢赶紧把儿子“拎”到了房间里：“我来管。”

“落到我手里，算便宜你了。”张滢立了个规矩，“一页纸里若写错超过五次，多一次就要被罚一次了。”

虽然气势很足，张滢罚起来却很手软：只轻轻打一下手掌。

契约定好，罚起来有道理，也有节制。这样做，也是因为他在接诊时常发现：有时不是孩子病了，是家长病了，情绪发泄到了孩子身上。