本周末北京最高气温将达到18℃

冬末春初，京城乍暖还寒。本周，气温呈“两头高中间低”的态势，昨起至周二气温逐渐回升，周二最高可达16℃，随后一直在12℃徘徊，到了周末又将迅速攀升，周日最高可达18℃。

昨天，久违的阳光终于在京城上空露脸。尽管白天最高气温只有8℃，但与前几天的潮湿阴冷比起来，已经好得太多，小区广场和各大公园遛弯儿的人明显多了起来。天气回暖的同时，昨天夜间至今天白天，气象扩散条件又开始转差，气象部门提醒市民出行注意做好健康防护。

本周前期，气温逐渐回升，今天最高气温10℃，周二将升至16℃，夜间最低气温也都在1℃以上。不过，从11日开始，新一股冷空气又将光临京城，并可能给本市带来降水天气过程。气象部门预计，11日至12日，本市将再次迎来降雨天气，降雨会造成道路湿滑、能见度较差，出行的人要注意交通安全。冷空气过后，周末气温迅速上升，周日最高可达18℃。虽然气温整体呈回升态势，但是季节更替时期，气温起伏变化大，气象部门建议市民不要过早换掉冬装，以免着凉感冒。

春暖花开时节，北京的花粉浓度开始逐渐升高。据气象部门介绍，北京地区花粉浓度在全年有两次高峰期，一次在春季的4-5月，另一次在秋季的8-9月，6-7月为花粉浓度较低的阶段。其中，春季花粉主要为榆科、柏科、杨柳科、松科等，秋季花粉主要为菊科、菊科蒿属、藜科、桑科、禾本科等。北京市气象服务中心每年3月1日至10月15日都会开展空气中花粉浓度的实况观测。

目前，京城春色尚浅，但很多敏感人群已经开始出现鼻子痒、眼睛痒、喷嚏眼泪不断等过敏症状。昨天气象部门发布的北京地区花粉监测预报显示，目前本市花粉种类以杨科植物为主，由于没有大风，昨天本市花粉浓度有所升高。今天本市天气以多云为主，微风，花粉浓度依然偏高，过敏人群要注意防护，重度过敏人群要远离树木密集区。（记者 赵婷婷）