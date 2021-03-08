今年的政府工作报告明确提出，保障小店商铺等便民服务业有序运营。报告还5次提到了个体工商户。在肯定去年给个体工商户纾困成绩的同时，坦承今年仍将面对的困难，并给个体工商户直接派发了税收、贷款、租金等“红包”。比如，对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。

如果说中国经济是一片大海，需要大企业等大江大河的流入，那么，也离不开小店商铺、个体工商户等涓涓细流的汇入。

小店商铺里藏着事关百姓生计、生活的大账本。

“小店商铺虽然小，但直接关系到城镇居民的生存大计。”全国人大代表、江苏固城湖青松水产专业合作联社党委书记、理事长邢青松“翻开”了小店商铺里的就业账本。据中国中小商业企业协会数据显示，目前我国小店注册数量超过1.1亿户，带动就业近3亿人。就业是民生之本。每个小店往往就是一个家庭的“饭碗”。掂一掂这承载着近3亿人的就业账本，分量很重。

小店商铺还有一本便民消费账。作为消费市场的重要基础设施，遍布大街小巷的小卖部、水果店、理发店等小商铺，几乎承包了百姓基本生活所需及服务。多元化、多业态、近距离的特点，让小店给百姓生活提供了诸多便利。有专业人士估算，每家小店线下至少能辐射周边200人。1.1亿户小店，可挖掘的消费潜力不可估量。因此，政府工作报告中，“保障小店商铺等便民服务业有序运营”正是被置于“稳定和扩大消费”的大框架之下。

人间烟火气，最抚凡人心。小店商铺还藏着一个社区居民情感连接的账本。疫情之下，小店的逐步复苏，是人们生活回归正轨的一个佐证，也让更多人重拾生活的信心。成千上万的小店构成了城市或乡村的街景，彰显着一方活力。某种程度上说，不少小店已经成了各地普通百姓日常情感连接的媒介之一。保障小店商铺的有序运营，能传递出让百姓可感知、易感知的政策温度。

小店商铺里藏着“大民生”。在政策的鼓励支持下，“小店经济”近年蓬勃发展，成为稳住民生“底盘”的重要力量。但是，由于国内疫情防控仍有薄弱环节、经济恢复基础尚不牢固、居民消费仍受制约等原因，小店商铺仍然面临诸多现实困难和生存压力。代表委员认为，帮助小店应对困难，需要做好“加减法”。

做“加法”，是指金融政策的支持、政策环境的优化、转型升级的助力等。邢青松代表直言，政府应当施以援手，切实解决小店商铺的经营困难。全国人大代表、苏宁易购董事长张近东则从企业赋能的角度提出，以供应赋能帮助小微零售构建优质商品资源池，以服务赋能帮助小微零售快速掌握成熟的实体零售运营范式，以管理赋能为小微零售商输入先进企业管理经验。

做“减法”，是指税费负担的降低、租金的减免、相关手续的简化等。这些政府工作报告里都有提及。两会期间，财政部部长刘昆也做出进一步加大对个体工商户税收减免力度的承诺。上亿名小店主期待的，无疑是政策能尽快落地。

解读小店铺里的“大民生”，感受中国经济的底层脉动，会让我们更加真切地体会对未来美好生活的信心与希望。