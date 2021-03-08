3月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平看望了参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员，并参加联组会，听取意见和建议。他指出，人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志。

中国共产党历来重视保障人民健康。中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把维护人民健康摆在更加突出的位置。从《“健康中国2030”规划纲要》出台，到中共十九大作出实施健康中国战略的重大决策部署，再到“国家实施健康中国战略”写入《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，一条符合中国国情的卫生与健康发展道路越走越宽广。

在重大卫生危机面前，如何保障人民健康，考验着一个政党的执政效能，更能体现出其执政理念。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中共中央始终坚持人民至上、生命至上，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。上至百岁老人，下至婴儿，中国全力救治患者，这是对优先保障人民健康的最好诠释。中国共产党对人民的承诺，一诺千金。

截至2019年底，中国人均预期寿命提高到77.3岁，基本医疗保险参保人数超过13.5亿人……“十三五”时期，中国卫生健康事业成绩显著，但同时，多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂状况仍然存在，保障人民健康仍是一项长期的系统工程。此次抗疫实践再次证明中国实力，也给予我们诸多启示。只有努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度体系，保障公共卫生安全，加快形成有利于健康的生活方式、生产方式、经济社会发展模式和治理模式，才能实现健康和经济社会良性协调发展。

健康是人类永恒的追求。近年来，中国不断加强卫生与健康领域国际合作，在参与全球健康治理方面取得重要进展。没有什么比人的生命安全和健康更重要。新冠肺炎疫情发生后，中国积极开展国际抗疫合作，向150多个国家和13个国际组织提供力所能及的援助和支持，已经或正在向60多个有需要的国家提供疫苗无偿援助，充分彰显负责任的大国担当。

今年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。“人均预期寿命再提高1岁”“全面推进健康中国建设”……从今年政府工作报告中，我们读出一个清晰的信号：进入“十四五”时期，一个更加可期的健康中国，正朝我们走来。

（作者为本报评论员）