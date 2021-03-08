技术创新+社会关爱，助老年人跨越“数字鸿沟”

“老年群体面对的数字化困境，已成为广泛关注的话题。”连续3年关注老年群体的全国政协委员、北京市金诚同达律师事务所创始合伙人刘红宇对记者说。

智能技术的普及应用给人们带来便利，但也给部分老年人带来了难题。在调研中，刘红宇委员也不止一次听到老年人“吐槽”，智能手机里网上约车、线上缴费、扫码点餐等功能往往让他们无能为力。

全国人大代表、联想集团董事长杨元庆认为，这在一定程度上要归咎于目前通用的智能终端无法契合老年人实际需求，很多智能应用在开发过程中没有充分考虑老年使用者的特殊性。

对此，全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文表示，相关企业应加大对适老智能终端及应用的开发，“比如前段时间有网约车平台上线了老年人一键叫车小程序，这就是好的变化。”

刘红宇委员特别强调，政府应该为适老产品开发设定准入条件，“避免劣质产品流入市场损害老年人权益”。

郑秉文委员则指出，适老智能产品开发可能增加企业成本。他认为，政府应对这类企业给予一定的政策倾斜，“比如税收减免或资金补贴等措施”。

如何让一部分确实无法运用智能技术的老年人无障碍生活，也是代表委员思考的问题。郑秉文委员提到，他的母亲已近90岁，“要她学会移动支付实在太难了”。

对此，杨元庆代表提出，要统筹考虑各类互联网便民服务的线上线下整合，便于老年人使用。他建议城市公共服务部门，如医院、车站、社区保留实体咨询、现场指引、人工服务等项目，更好维护老年人的权益。

去年11月，国务院印发了切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知。方案围绕老年人日常生活涉及的出行、就医、消费等7类常见事项，提出了具体举措。

今年，全国政协也将“积极应对人口老龄化，促进人口均衡发展”列入重点协商计划。

“有需求就应该有相关服务。保留‘线上’‘线下’两种通道，既是公共服务精细化的体现，也是对老年人尊严的维护。”刘红宇委员说。（记者 罗筱晓 陈晓燕）