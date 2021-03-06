马晶：创新“两癌”防、诊、治、康复、照护一体化模式

四川省人民医院主动健康与转化医学中心主任、中国妇女两癌“三早”主动健康项目发起人马晶发言。陈晨摄

人民网北京3月6日电 （记者李栋）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。

在主题为“关注癌症防治 助力‘肿瘤三早’”的专场论坛上，四川省人民医院主动健康与转化医学中心主任、中国妇女两癌“三早”主动健康项目发起人马晶表示，乳腺癌和宫颈癌的筛查与防治过程，是我国“两癌”诊治工作面对多种挑战且不断创新发展的过程。

马晶表示，过去十来年中，在全国各地推行的农村妇女“两癌”检查试点项目工作取得了许多的成绩，积累了许多的经验，其防治日益得到各地政府和老百姓的重视。自2019年以来，“两癌”检查工作被纳入到《国家基本公共卫生服务项目》，使之成为常态性的工作。

“但与此同时，我国‘两癌’筛查的区域差别也较为明显。”马晶表示，肿瘤的发病和死亡区域化差异明显，东部高、西部低，城市高于农村。

马晶说，乳腺癌“三早”主动健康项目不仅是调查研究目前在防、诊、治、康过程中的挑战，更是通过探索技术创新、服务模式创新和筹资支付方式创新来应对挑战。

她说，项目将对过去的经验与挑战进行梳理并展开相关试点，试点过程中也会重点关注AI、大数据、信息化平台建设等技术，弥补各地区尤其是边远地区“两癌”筛查的技术能力不足、信息管理困难等短板。