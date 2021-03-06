江苏恒瑞医药集团董事长孙飘扬代表：优化创新药涉税政策

癌症用药保障事关患者切身利益，社会关注度高。国家高度重视抗癌药价格问题。2018年4月，财政部等四部门联合发布《关于抗癌药品增值税政策的通知》，并公布了第一批抗癌药清单，相关抗癌药价格明显下降，患者获得感显著增强。

然而，由于抗癌药清单更新较慢，导致一些抗癌新药未被及时列入抗癌药清单内，患者无法及时享受到国家大力推进抗癌药增值税简易征收带来的政策红利。

建议有关部门强化协同对接，建立简易征收抗癌新药增值税清单动态调整机制，及时更新简易征收抗癌药品清单，保障税收优惠政策及时落地，惠及更多患者。此外，建议中央和地方对创新药的研发和创新药产业予以更多政策支持，激发企业创新热情，助力医药企业进一步提升核心竞争力。

（本报记者孟祥夫整理）

《 人民日报 》（ 2021年03月06日 10 版）