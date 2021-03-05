李爱川：社会办医实现从量到质的飞跃，必须提高医疗质量

人民网北京3月5日电 （记者任妍）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月3日，在主题为“关注社会办医高质量发展，推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，东方华康医疗集团法人、总裁、总院长李爱川表示，近年来，国家高度重视发展社会办医，出台了一系列政策措施，极大促进和规范了社会办医的发展。

“但是由于社会办医在我国起步晚、底子薄，相较于公立医院，社会办医在服务能力、医疗技术和医疗质量的管理上仍有很大进步空间。”李爱川谈到，目前社会办医院的数量虽然超过了公立医院，服务质量也有所提升，但还远远不够。

李爱川介绍说，东方华康医疗集团参照公立医院的医疗管理体系，在医院院委会的领导下，院长全面负责落实执行院科两级的管理模式。2020年6月15日，和上市公司大湖股份牵手合作，至此，东方华康医疗集团纳入上市公司严格的管理体系，更加规范医疗执业行为，让政府放心，老百姓满意。

“今年我们还参加了非公立医疗机构协会行业评价。如果能够做实做细这里面的质量和内容要求，我们整个医院的管理、医疗质量和服务水平，就能实现新的提升。”李爱川说。

在李爱川看来，社会办医疗机构要真正实现从量到质的飞跃，就必须提高医疗质量。要做到这一点，则必须抓住医疗技术人才这个核心。而医疗技术人才恰恰是目前困扰社会办医疗机构发展的一大难点。

会上，李爱川也分享了东方华康医疗集团的几点人才培养经验，包括重视对优秀医生团队的培养，打造清晰的定位和职业上升路径、加强与公立医院医联体建设以及院校合作、完善员工福利保障等，为医疗技术人才提供更加可持续的职业发展空间。

推动社会办医高质量发展，一方面需要办医主体加强自身建设，提高医疗人才队伍专业化水平和服务质量，另一面也需要更多政策落地支持，尤其对于医疗服务体系还不健全的康复医学，李爱川认为。

最后，李爱川说，作为社会办医的一份子，东方华康医疗集团时刻以“办老百姓满意医院”为全体医务人员的最终奋斗目标，聚焦“高质量健康医疗服务”发展思路，全面践行“健康中国”战略,不断满足人民群众在健康领域的多元化康复需求，推动社会办医行稳致远。