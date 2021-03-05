钱默儒：互联网医疗赋能社会办医，中小型医疗机构迎来发展契机

浙江和康医疗集团副总裁 钱默儒

人民网北京3月5日电 （记者任妍）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月3日，在主题为“关注社会办医高质量发展 推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，浙江和康医疗集团副总裁钱默儒对和康医疗在“互联网+医疗”领域的探索进行了介绍。

据钱默儒介绍，和康医疗2016年开始涉足“互联网+医疗”领域，经过四年多的发展，于2020年7月份正式拿到了独立设置互联网医院的资质。钱默儒表示，随着互联网医院的设置，互联网+医疗从最初的线上挂号、远程会诊等服务，到现在实现处方流转、在线配药等业务，使得诸多中小型的社会办医疗机构不再是一座孤岛。

“我们通过和社区养老服务中心的合作，将互联网医院植入到这些社区养老服务中心，赋予社区养老服务中心医疗功能，经过双方资源的互补，很大程度上提高了双方的服务效率。”钱默儒表示，为了使乡村医生退休后发挥余热，和康医疗推出了“乡村医生进社区”项目，聚集经验丰富的乡村医生入驻和康的多个乡村医养服务站点，为村民提供健康咨询及建议，这一举措不但有效解决了基层医疗人员的紧缺的问题，还提高了孤寡及留守老人的生活质量。

钱默儒谈到，在国家政策大力鼓励社会办医发展的背景下，未来社会办医机构将在很长时间内处于稳步发展的格局中。和康医疗始终坚持“办百年医院，树百年品牌，营百年产业”的战略目标，致力于提高品牌影响力，促进互联网医院的高质量发展。