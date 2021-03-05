刘强：社会办医拥有资本优势，决策灵活，执行效率更高

复星医疗集团总裁助理 刘强

人民网北京3月5日电 （记者任妍）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月3日，在主题为“关注社会办医高质量发展 推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，复星医疗集团总裁助理刘强表示，社会办医拥有资本优势、体制机制、决策机制、执行效率、创新模式五大发展潜力。

“全国做的比较好的民营医院，基本上都经过了五到十年，甚至十到二十年的发展，才在某个区域甚至是全国有了知名度。所以说，医疗机构的建设需要长线投入。”刘强谈到，医疗机构属于重资产投入，其建设本身就需要大量资本，社会办医在资金方面所受限制相对较少。

刘强介绍说，社会办医疗机构如果想很好地存活和发展，就需要综合考虑所有的成本、效益与损失，不断提高效率，更顺畅地把医院管理好。因此，社会办医的决策非常灵活，执行效率也更高。“如果社会办医在采购流程、成本控制、吸引人才等方面的潜力能发挥出来，也许同等条件下，公立医院发展需要10年，民营医院可能5年就能达到目标。”刘强说。

会上，刘强还分享了复星医疗集团的创新模式。据介绍，集团旗下有接近40家医院，其中既有综合性的医院，也有专科性的医院，分布在全国各地，发展情况不一。在把医疗部分整合为大健康产业集团后，复星采取了两大发展措施。第一，把体系内所有专科串联起来，形成一个个专科委员会，进行专科建设。此外，通过互联网和远程的形式，解决区域的限制。第二，提出“以家庭为中心”，通过走社区、走基层的方式，做好健康管理与健康服务。