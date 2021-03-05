林琳：以科技创新为驱动 助力健康中国

美年健康高级副总裁、COO 林琳

人民网北京3月5日电 （记者任妍）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月3日，在主题为“关注社会办医高质量发展 推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，美年健康高级副总裁、COO林琳对美年健康的发展经验进行了介绍。

据林琳介绍，随着社会经济的发展，以及人们健康意识的提升，社会办医乘上了时代的快车走在高质量发展的路上。

美年健康目前在全国300座城市共成立了700家专业的体检机构。对于美年健康的多维度发展，主要从四方面开展：

首先，美年健康率先在全国700家体检中心中提出了亮证经营、医护信息公开的经营模式。每位走进美年健康体检中心的客户会第一时间看到体检中心所有医护人员资质、体检机构证照等公示。

其次,“美年健康以医疗质量为生命线，严抓医疗质控体系建设，全面落实医疗质控升级,形成了集团医管中心督察、省级公司巡查、市级公司检查、各体检分院自查的四级管理体系”。林琳表示，通过技术创新手段积极推进精细化管理，上线人脸识别鉴权合规管理系统、血液检测实时追踪系统；建立实验室和放射影像质控体系。这一系列的质控升级为客户的安心体检提供了技术保障。

第三，促进体检服务不断升级。据林琳介绍，美年健康体检中心先后引进了CT、核磁共振、胶囊胃镜等重型设备，并采用基因检测技术对肠癌、胃癌进行筛查。她表示，体检服务与设备升级为客户提供了差异化、多样性、人性化的服务。美年健康每年为近3000万人次提供健康体检服务，2019年体检人群重大异常统计近140.5万人次，约占总体检人数的5.4%。可以说，数以千万计的体检用户正成为美年健康科技创新的受益者。

第四，坚持科技赋能。林琳介绍，美年健康率先提出“未来体检靠科技”，为提升重大疾病的筛查效率，在人工智能领域，美年健康已将AI技术落地应用于肺部、乳腺、甲状腺的超声影像检查，以及眼科的糖尿病视网膜病变筛查等领域，利用人工智能（AI）辅助筛查减少医疗服务过程中的不确定性因素，降低漏检、误检风险。比如：低剂量肺部CT，利用AI技术对肺结节等多种病理影像图片的识别准确率超过90%。在人工智能系统的辅助下，医生可以清晰的看到标注影像检查中的肺部结节，准确度达到毫米级。

最后，林琳表示，未来，美年健康将继续怀着对生命的敬畏，对顾客的仁爱之心，以医疗质量为生命线，以科技创新为驱动力，做好每一件事，服务好每一位顾客，做人民的好医生，持续向社会创造健康价值，助力健康中国。