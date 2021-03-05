冯晨：科研创新、科技赋能是促进社会办医高质量发展的两大引擎

高博医疗集团执行副总裁 冯晨

人民网北京3月5日电 （记者任妍）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月3日，在主题为“关注社会办医高质量发展 推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，高博医疗集团执行副总裁冯晨表示，科研创新、科技赋能是促进社会办医高质量发展的两大引擎。

随着医疗改革的深化和各种利好政策的出台，社会办医也在通过创新发展模式等实现新的突破。以成立于2017年的高博医疗集团为例，冯晨介绍集团近几年的快速发展得益于四个方向的创新探索。

首先，服务模式创新。冯晨认为，服务模式创新是社会办医疗机构相比公立医院的传统优势，高博旗下5家实体医院提供差异化的服务满足患者多元化的需求。

第二是“医管分治”模式创新。“医疗本身是非常严肃和专注的，那么作为医疗集团应该致力于解放临床医生时间，让临床医生专注于临床和科研，绽放创新想法”，冯晨表示，在高博，临床和科研之外的事情都交给专业的医院管理团队。

第三是支付模式创新。高博旗下医院不仅纳入了医保定点机构，还接入了商保满足高端医疗服务需求。

最后也是最重要的就是科技创新。医疗的核心是用医疗技术解决患者需求，医疗领域的科技创新不仅是必然方向，将“科技创新”提升到国家前所未有战略高度的必然路径。“因此科研创新、科技赋能必然会成为未来社会办医高质量发展的两大引擎。”冯晨说道。

冯晨介绍，高博医疗集团从创立之初就将创新提到战略高度，强调科研的发展。诸多治疗技术获得了国际权威认可和赞许，成立三年就在全球发表高分学术论文达9篇，60多次在国际学术大会上汇报科研成果。