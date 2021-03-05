毕宏生代表：近视防控要关口前移 三岁开始指导干预用眼行为

全国人大代表、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生。（受访者供图）

人民网北京3月5日电（许维娜）近日，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月2日下午，在由教育部体卫艺司指导的“新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路”专场论坛上，全国人大代表、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生表示，近视防控要关口前移，从娃娃抓起。从零岁开始对儿童进行眼病筛查，三到四岁进行眼健康检查和用眼行为指导干预。

毕宏生表示，他重点关注儿童青少年近视防控工作。”在履职调研中，我发现幼儿阶段已经出现近视趋势问题，值得重视。”毕宏生指出，因为一旦发生真性近视无法治愈，所以他建议近视防控要关口前移，以防为主，防控结合。

儿童青少年如何做好近视防控？毕宏生认为，对于正处于学龄阶段的儿童青少年而言，读书时间长、持续性高、距离近是引发近视的主要因素，加上目前过多使用电子屏幕，他建议，建立全程用眼行为监控和管理系统，让老师、家长充分参与指导，促使儿童青少年养成科学良好的用眼、运动、休息的爱眼护眼习惯，必将解决近视防控的关键问题。

“近视防控要和疾病防控紧密结合，已经建立的三级筛查、三级监测、三级预警、三级防控体系，将少儿的近视阻断在假性近视这一阶段，避免进展成为真性近视，并控制从低度近视向高度近视发展。”毕宏生表示，近视防控要预防为主，防控结合。建议发挥中医药治未病的优势，利用中医外治法等治疗手段，将近视解决在假性初期阶段，研发出适合我国国情的中西医结合防控方案。

“近视是一个多人群发病、多因素发病、需要社会各界共同努力开展的公共卫生项目。我相信，通过大家的努力，我们一定会给孩子一个光明的未来。”毕宏生说。