程增江：补齐三大短板 加速我国向创新药强国转型

同写意论坛发起人程增江。陈晨摄

人民网北京3月5日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月28日下午，在主题为“生物医药+数字化 助力产业高质量发展”的专场论坛上，同写意论坛发起人程增江提出，加速我国从仿制药大国到创新药强国转型，需要补齐跟随式创新、前沿技术与创新人才等三大短板。

程增江表示，加快我国从仿制药大国向创新药强国转型，需要从以下三方面着手：

第一，创新模式。近年来国内企业创新更多是跟随式创新，出现了大量扎堆式的开发。解决这一问题的核心，是要提高原创能力，基于临床需求，大力加强基础科学研究投入，重视转化医学研究，促进研究型医院的兴起。

第二，前沿技术。目前，我国基础研究、转化医学与临床方面开发能力相对较弱，要瞄准一些前沿技术，推动更多前沿技术让国内的生物医药企业了解与运用。

第三，创新人才。我国这些年创新更多依赖于“海归”回到国内，这些人才通常年龄在50岁左右，怎样去培养国内新一代创新人才亟待解决。另外，除了引进和培养科学开发的专家科学家，还要造就有一批领袖型人才，要通过思想碰撞，在交流技术的同时产生创新性思维，解决0到1的问题技术。