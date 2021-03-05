顾国煜：坚持党建引领业务 更好地为生命保驾护航

浙江大学医学院附属第一医院党委常务副书记、副院长 顾国煜

人民网北京3月5日电（记者毕磊） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“党建引领医院高质量发展”的专场论坛上，浙江大学医学院附属第一医院党委常务副书记、副院长顾国煜介绍了浙江大学医学院附属第一医院（后文简称“浙大一院”）党建引领发展的经验与做法。

顾国煜表示，2018年浙大一院贯彻落实了党委领导下的院长负责制，同时也开启了党建工作和医院改革发展同步谋划，党建工作与业务工作深度融合的新阶段，为建设国家区域医疗中心和国际一流医学中心提供坚强保证。

“两年多来，我们医院的治理能力和运营效率得到了全面提升，干部人才队伍建设更加夯实，医疗服务质量更加优质，科研创新迈入了新台阶，教育教学呈现了新气象。”顾国煜说到，在2020年疫情防控紧要时期，浙大一院作为浙江省的重症、危重症收治医院，在党委的正确领导下，取得了很好的患者救治的成绩，医院党委获得了全国抗击新冠肺炎疫情先进集体和全国先进基层党组织的称号。

顾国煜补充到，这些成绩离不开三方面的努力。一是加强领导班子能力建设，完善医院重大事项的决策机制，把党建工作要求写进医院章程，并融入医院治理各环节。二是不断加强党建学习，强化政治引领。特别是党委领导下院长负责制实施以来，院党委主动第一时间围绕领导人讲话、国家重要会议精神展开学习。三是坚定不移地落实全面从严治党的要求，党委书记是全面从严治党的第一责任人，不断加强党风廉政建设，落实“一岗双责”，营造风清气正的政治生态。

“在一些重大公共卫生事件和紧急任务面前，医院党委也充分发挥了先锋作用，带领全院的干部、党员、职工克难攻坚，更好的为生命保驾护航。”顾国煜说到。