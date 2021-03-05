马军：新时代要建立“健康第一”的理念和社会氛围

北京大学儿童青少年卫生研究所所长、全国中小学健康教育教学指导委员会主任委员 马军

人民网北京3月5日电（许维娜）近日，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月2日下午，在由教育部体卫艺司指导的“新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路”专场论坛上，北京大学儿童青少年卫生研究所所长、全国中小学健康教学指导委员会主任委员马军提出，新时代开展学校卫生工作和健康教育工作，从顶层设计上需要坚持面向全体、知行合一、预防为主、协同推进。

马军建议，一是坚持面向全体。不仅仅是面向全体学生，更重要的是全学科，并且从不同的学段，让健康核心知识螺旋式上升，最后真正形成健康的理念；二是坚持知行合一。把健康教育的知识落实到行为上，付诸行动；三是坚持预防为主。过去都是被动的健康观，有病才治病，但现在要树立主动的健康观，也就是每个人是健康的责任人，倡导儿童青少年去主动维护和促进自身的健康。

“还应该加强协同推进，加强政府不同部门之间的协同，以及家长、学校、社会之间的协同。必须要社会共同努力，才能够真正的把学生健康搞上去。”马军说。

马军强调，新时代一定要建立“健康第一”的理念和社会氛围，让社会的每个成员特别是家长，正确认知孩子的学习成绩，成为孩子健康促进特别是体育锻炼和屏幕时间减少的带动者和榜样者，这样对孩子健康促进才有价值和意义。