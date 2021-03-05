赵长久：公立医院党委关键时刻要敢担当、善作为

哈尔滨医科大学附属第一医院党委书记 赵长久

人民网北京3月5日电（记者毕磊）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“党建引领医院高质量发展”的专场论坛上，哈尔滨医科大学附属第一医院党委书记赵长久介绍了哈尔滨医科大学附属第一医院（后文简称“哈医大一院”）党建引领发展的经验与做法。

据赵长久介绍，近年来，哈医大一院将医院的党建工作与医疗业务工作进行了深度融合，也对党建如何引领公立医院的高质量发展进行了深入的学习和研究。他表示，公立医院党委首先要保证医院的公益性，加强党组织的政治建设。2020年疫情发生后，医院党委组织领导班子学习，并对国内外的疫情情况进行研判，在医疗救治过程中，充分发挥了党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。

同时，哈医大一院积极推动各项医改政策的落实，促进医院的高质量发展。从2009年以来，哈医大一院每年规划医疗改革重点任务，并要求有实质性的突破，通过绩效考核等一系列措施促进改革的发展与进步。

此外，赵长久表示，哈医大一院充分将“三重一大”制度运用到医院的运营管理与医疗工作中，并加以创新与细化。凡涉及医院重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策与大额资金使用等问题必须经党委、领导班子讨论后做出决定。“就资金使用决策这个问题，我们先后进行了几次调整，从起初的几千万上党委会讨论，改为200万上会讨论。目前针对不同的事，其重要性、敏感性、风险程度都有不同的衡量标准，分时分事建立了不同的标准。”赵长久说到。

关于2020年发生的新冠肺炎疫情，赵长久谈到，关键时刻党委要敢担当、善作为。在与新冠肺炎抗争的过程中，哈医大一院党委组织党员干部率先投身到疫情斗争一线去，书记、院长先后带队参与和组织了“武汉阻击战”“龙江守卫国门保卫战”，付出了艰苦的努力，也取得了较好的成绩。