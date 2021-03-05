赵红民：推动数字技术与实体经济融合 让企业享受数字红利

人民网北京3月5日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月28日下午，在主题为“生物医药+数字化 助力产业高质量发展”的专场论坛上，重庆市九龙坡区大数据局局长赵红民建议，推动数字技术与实体经济深度融合，让企业真正享受到数字社会带来的红利。

赵红民介绍，“十三五”期间，重庆通过建设智慧园区、智能工厂、数字车间及推动企业上云等系列措施，已经形成较好的产业数字化基础。当前，重庆正在建设全市产业数字化赋能中心，利用大数据、人工智能、物联网等技术，汇聚人才、资本、数据等资源要素，围绕重庆乃至成渝两地的主导产业，开展数字化试点示范，推动和促进数字技术与实体经济深度融合。

“产业数字化赋能中心的建设，可以让我们产业的协同度更高，企业的创新成本更低、运行效率更优，获得的服务资源来源更广，让企业真正享受到数字社会带来的数字红利。”赵红民表示，产业数字化赋能中心，将通过对全市工业企业提供数字化诊断服务、建设行业公共赋能平台、提供优质的数字化资源等多种方式，聚焦产业链、创新链、资金链、服务链四个维度，为全市乃至成渝两地的企业提供数字化的赋能。我们希望通过赋能中心，推动健康产业的发展。