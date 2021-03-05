王建安：以一流党建引领一流学科发展

浙江大学医学院附属第二医院党委书记 王建安

人民网北京3月5日电（记者毕磊） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“党建引领公立医院高质量发展”的专场论坛上，浙江大学医学院附属第二医院党委书记王建安在会上表示，要将党建融合到学科当中，以一流党建引领一流学科发展。

2018年，《关于加强公立医院党的建设工作的意见》正式公布，对公立医院党建工作作出了全面的部署。在谈到如何落实《意见》，将党建工作与医院业务融合的问题时，王建安表示，浙江大学医学院附属第二医院从顶层设计入手，优化党组织架构，把党组织建在学科群上，把党支部建在专业群上。医院通过建设心脏党组织、烧创伤党组织、健康管理党组织等20多个党组织，实现了党支部建设和科室建设的有效接轨。

此外，王建安指出，医院制定了清晰的党支部的工作职责与考评办法，明确要求党支部在各科室的重要事项上有决策权、监督权，强调党组织党支部在落实党风廉政建设，党建宣传、医德医风、意识形态等方面的主体责任等等。

王建安在会上说到，浙江大学医学院附属第二医院在党建促协和发展道路上的探索是无止境的，2012年要进一步推动党建真正融合到学科发展过程中，围绕献礼建党一百周年和建设世界一流医院时代的命题，全院上下真真切切的主动探索，将党建工作越抓越实，让党建工作能够和医院的发展“双一流”的建设更大程度的紧密结合起来。