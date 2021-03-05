李玲：要把中小学老师的健康教育放在首位

北京大学健康发展研究中心主任 李玲

人民网北京3月5日电（许维娜）近日，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月2日下午，在由教育部体卫艺司指导的“新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路”专场论坛上，北京大学健康发展研究中心主任李玲建议，要把中小学老师的健康教育放在首位，让老师在健康方面成为学生的榜样。

“老师和家长是儿童、青少年成长过程中的榜样，只有老师和家长处于健康的状态，才能给孩子树立起健康的理念，形成健康的生活方式。”李玲介绍，健康教育是一项持之以恒的工作，要推动学校、老师、家长积极主动创新落地。

如何进一步推动健康教育落到实处？李玲表示，有以下三方面建议：

一是促使学生心甘情愿接受健康的生活理念，积极主动参加锻炼，而不是被动强迫学生开展锻炼。

二是改变家长理念，让健康代替成绩成为家长日常关心的重点。当前，学习成绩、辅导班是家长之间重点讨论的话题，必须要改变这一现状和环境氛围，尽可能释放孩子爱玩的天性，让孩子有充足的时间去玩耍，并在玩耍中得到锻炼。

三是做好典型推广，促使学校把健康教育落到实处。健康教育开展这些年，全国各地产生很多典型案例，建议宣传推广典型，带动社会氛围，使儿童青少年健康成为大家日常关注的话题。