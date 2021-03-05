张荔：发挥优势 助推医药产业融入“双循环”

人民网北京3月5日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月28日下午，在主题为“生物医药+数字化 助力产业高质量发展”专场论坛上，成都医学城科技园管委会副主任、投资促进局局长张荔表示，成都医学城在生物医药领域已经具备良好的产业生态和发展基础，希望在成渝经济圈建设及“双循环”发展格局背景下，充分发挥园区优势，助推医药产业高质量发展。

张荔介绍，四川省成都市在生物医药领域有着良好的产业基础，成都医学城作为成都市发展生物医药产业的主承载区，以生物技术、价值医疗、“三医+AI”等产业体系为发力点，目前已塑造起融合应用的良好生态。

“借助成渝地区双城经济圈建设机遇，成渝两地在成都医学城共同发挥优势资源，在高校、研发机构、人才等领域合作发力，争创研发中心、创新中心，做强做大我国生物医药产业。”张荔表示，在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局背景下，成都医学城积极助力药明康德、科伦药业、罗欣药业等一系列龙头公司做好国际研发中心的优化布局，在美国波士顿地区建立“离岸孵化器”，促进创新药与国际的接轨，布局全球医药市场。

张荔介绍，目前成都医学城有着很好的发展潜力：一方面，成都医学城具备比较厚重的产业基础，目前已聚集医药健康企业464家，建成7个国家级研发中心，212个研发平台。同时在研的药品848个，在产的药品199个，形成了西部生物医药产业高地；另一方面，从医药研发到医药的注册，成都医学城已经聚集了药明康德CRO、维亚生物CRO、四川大学AAV新药研发平台、集萃药康、华西GLP中心，药明康德GCP、博奥生物GCP、高济医药冷连物流以及省市食品药品检测研究院及医疗器械的评审中心，建立起完备了从药物研发到药械注册的全程服务体系。