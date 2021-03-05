刘连新：促进医院党建和业务的深度融合

中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）党委书记 刘连新

人民网北京3月5日电（记者毕磊） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“党建引领公立医院高质量发展”的专场论坛上，中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）党委书记刘连新就“党建工作与医院业务如何融合”等问题阐述了自己的观点。

刘连新表示，2020年初，面对突如其来的新冠疫情，中国科学技术大学附属第一医院护皖、援鄂、支援国际多线作战，坚持以党建引领聚合力，充分发挥党员先锋模范作用，主动作为，勇于担当，用实际行动谱写了彰显家国情怀和医者仁心的动人篇章。在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，医院党委同时荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”“全国先进基层党组织”两项国家至高荣誉。

“能取得这样的战‘疫’成果，与近年来医院党委坚持把党的政治建设作为根本建设，将党的领导和党的建设融入到医院治理的各个环节，不断提升基层党组织的战斗堡垒作用密不可分。”刘连新在会上说。

刘连新表示，医院党委重点在五个方面发力，促进党建和业务的深度融合：

一是坚持实行党委领导下的院长负责制。充分发挥党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用。

二是改革完善重大事项决策机制。修订出台医院《党委会议事规则》和《院长办公会议事规则》，将党的领导进一步融入到医院管理的决策机制中来。

三是将党建工作写入医院章程。始终围绕医院工作目标融合党建和业务。明确党组织的设置形式、地位作用、职责权限和党务工作机构、经费保障等内容要求，构建以党建为引领、统筹推进各项工作的新机制，不断增强党建“指挥棒”作用，为创新实践“科大新医学”，推进医院高质量发展凝聚不竭动力。

四是始终坚持党管干部、党管人才的原则。按照引育结合的人才工作思路，加大高端人才引进的同时着眼于医院学科带头人、技术骨干的自主培养，用事业凝聚队伍，努力营造人尽其才的良好环境。

五是科学谋划医院“十四五”发展。围绕中国科大“双一流”建设的目标，以“科大新医学”为导向，集中精力建设重点学科和高品质的医学及科研中心，致力于向一流研究型医院、一流质量效益型医院和一流人文型医院转型。