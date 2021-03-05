马冠生：促进儿童健康成长 离不开健康教育

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授 马冠生

人民网北京3月5日电（许维娜）近日，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月2日下午，在由教育部体卫艺司指导的“新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路”专场论坛上，北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任马冠生指出，儿童健康成长离不开行为和生活方式的培养，离不开健康教育，离不开政策支持，也离不开学校、家长与社区各方的协同合作。

“膳食营养直接关系到孩子的健康成长，营养是健康的物质基础，没有这个物质基础就不能保障孩子健康的成长。”马冠生表示，在学龄期包括整个儿童期，形成健康的行为和生活方式，对个体而言，可以保障一生的健康幸福。对于健康中国建设来说，可以提高整个民族健康素质。

“儿童健康成长离不开行为和生活方式的培养，也离不开健康教育。”马冠生表示，今后更重要的是怎么抓落实，而落实主体之一就是学校。对于学校来说，应该把“健康第一”的理念融入学校教育中，把健康纳入教学和评价体系中，推进营养教育、健康教育与正常教学的融合。

“不仅如此，还要让家长发挥作用。父母应以身作则，积极和学校配合，提高孩子的营养素养和实际生活能力。”马冠生说。

此外，马冠生指出，社会也要营造健康的氛围。例如：很多儿童学到的营养知识都是通过广告获取的，广告对儿童行为、生活方式将带来很大的影响。因此，国家必须规范食品广告；企业一方面要传播健康、正确、科学的营养知识和健康知识，另一方面要生产更多更健康的产品，提供给儿童。