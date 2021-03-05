陈烯：创建产业创新区 把医疗优势转化为产业动能

人民网北京3月5日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月28日下午，在主题为“生物医药+数字化 助力产业高质量发展”的专场论坛上，广州市越秀区人民政府副区长陈烯介绍，越秀区 “十四五”期间，将着力创建粤港澳大湾区生命健康产业创新区，把医疗优势转化为产业动能，将传统医疗资源转化为产业发展活力。

陈烯介绍，生物医药、生命健康是越秀区推广的第三大产业，越秀区“十四五”发展规划提出，创建粤港澳大湾区生命健康产业创新区，推动传统医院升级，形成产学研联动的科技成果转化，让更多研究成果实现就地转化。

陈烯表示，越秀区提出打造生命健康产业创新区，主要有以下三方面考虑：一是科技资源特别是医疗资源丰富。有中国工程院钟南山院士所在的广州医科大学附属第一医院，有中山大学系的中山大学附属第一医院、中山大学中山眼科中心、中山大学附属肿瘤医院、中山大学附属口腔医院等。

二是基础研究扎实。在越秀区同生命健康有关的国家重点实验室数量占全市的六分之五，其中包括钟南山院士等多位院士所在的重点实验室。

三是人才充沛。例如，越秀区不仅有钟南山院士，还有中国科学院徐涛院士等，行业人才非常丰富。

“因此，越秀区‘十四五’期间要打造一个创新格局，推动医生发展科研，同时在医院周边打通更多的产业载体，让更多的医生成果可以在周边进行就地转化。让传统的医疗事业高质量发展，健康服务业要高水平发展。”陈烯说。